В Самаре простились с директором металлургического колледжа Николаем Мальцевым

Авария случилась в пятницу в Волжском районе у села Дубовый Умет. Там столкнулись три автомобиля — KIA Rio, LADA Granta и LADA Priora. На месте погибли Николай Мальцев и его родственник. В декабре директору колледжа должно было исполниться 53 года.

Свой педагогический путь Николай Мальцев начал в сельской школе. Потом долгие годы он был заместителем директора и педагогом по физике в самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения им. Д. И. Козлова.

А с 11 сентября 2023-го он возглавил Самарский металлургический колледж. За 2 года работы директором Николай Мальцев много занимался развитием учебного заведения, творчески решал задачи, улучшал материальную базу, внедрял новые методы.

Он проявлял себя не только требовательным, но чутким и справедливым руководителем. Его внезапная смерть вызвала глубокую скорбь в коллективе и среди студентов. В памяти коллег он остался светлым человеком и большим профессионалом.

Прощание с Николаем Мальцевым состоялось утром 23 ноября на ул. Алма-Атинской, 236.

Источник: СОВА