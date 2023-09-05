В Самаре прошёл осенний Региональный тур «Твой Ход» – 2023

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В Самаре состоялась презентация Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». В рамках Регионального тура команда проекта посетила Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва и Самарский государственный медицинский университет. В презентации проекта приняли участие более 100 студентов.

Представители проекта «Твой Ход» познакомили студентов с возможностями для самореализации в самом крупнейшем студенческом сообществе страны и подробно рассказали о форматах и перспективах участия в проекте. Все желающие смогли определиться с дальнейшей траекторией развития.

«Студенты, участвующие в проектах платформы "Россия – страна возможностей", не только получают необходимую поддержку и ресурсы для развития своего потенциала, но также создают вокруг себя сообщество энергичных и амбициозных молодых людей. Одним из таких проектов с уникальными возможностями является "Твой Ход". Уверен, что знакомство с ним станет для российских студентов отправной точкой для покорения будущих карьерных и личностных вершин», — прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Интерактивная презентация проекта была дополнена розыгрышем подарков. Участники-первокурсники получили приглашения в программу адаптации «ПервоПроХодец», которая поможет с лёгкостью влиться в учебную деятельность.

«Команда проекта “Твой Ход” продолжает знакомиться со студентами всей России и искренне верит в их желание реализовывать свои таланты и быть яркими творцами собственной жизни. Мы хотим зарядить молодёжь ещё на большие свершения и показать, что в нашем проекте для них, их смелых идей всегда есть место, поддержка, единомышленники и возможности для роста», — поделилась руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Кристина Шенк.

«Сегодня мы узнали о всех нюансах реализации проекта «Твой Ход» — про возможности, про проектную деятельность, про образование, про дополнительные опции, прокачку себя. Для университета — это возможность интегрировать свои инициативы в федеральную повестку и аккумулировать те ресурсы, которые существуют для развития молодёжи, для её самосовершенствования, самореализации», — отметил начальник отдела реализации молодёжной политики Самарского университета имени академика С. П. Королёва Денис Орлов.

Помимо этого, студенты вузов смогли подключиться к ментор-боту, найти наставника (или стали им) и получить советы, как с пользой провести студенческое время. Молодые люди также приняли участие опросе «Живу и учусь в России», где рассказали о планах на жизнь и перспективах студенчества.

«Я уже ездила на окружной этап проекта «Твой Ход». Сегодня мне удалось окончательно сформировать для себя структуру проекта. Я точно решила, что подам свой проект на конкурс», — поделилась студентка Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва, руководитель волонтёрского центра «Помощь» Анастасия Данилина.

Молодые люди также подробно познакомились с особенностями и различиями треков «Делаю» и «Определяю», узнали о системе индивидуального продюсирования, клубе победителей «ВосХод« и отборе участия в региональные команды проекта «Твой Ход».

«Презентация проекта “Твой Ход” очень понравилась! Спикер круто рассказал о разных возможностях, которые проект открывает перед его участниками. Здорово, что уже с первого дня учёбы можно окунуться в активную общественную жизнь и принимать активное участие в таких масштабных проектах», — прокомментировала студентка 1 курса Института клинической медицины СамГМУ Полина Прохорова.

Для обучающихся Самарского государственного медицинского университета после презентации были организованы мастер-классы: «С первого курса в карьеру» и «Как сделать так, чтобы меня слушали и слышали». Студенты узнали, как проект помогает получить опыт работы и успешные кейсы для резюме за год вместо 5 лет, а также научились выстраивать эффективную коммуникацию с аудиторией. Новые навыки помогут ребятам не только презентовать другие идеи в работе и учёбе, но добиться высших баллов на защите своих будущих проектов.

«Проект “Твой ход” — один из самых крупных и масштабных проектов, который сегодня действует для студенческой молодёжи и помогает им ярче реализовывать и проявлять себя, лучше узнавать свои возможности, находить новых друзей и просто интересные знакомства. Всего от СамГМУ на проект “Твой ход” было подано 17 проектов. Два из них — клуб настольных игр “Место встречи” и видеоподкаст “Есть вопросы” — продолжили свой путь к победе и мы рассчитываем на прекрасный результат», — отметил начальник отдела по развитию социальной среды и воспитательной работе с обучающимися управления молодёжной политики СамГМУ Александр Лентовский

Стоит отметить, что в плане осеннего Регионального тура проекта «Твой Ход» — 2023 посещение более 40 российских вузов в 39 регионах страны.