В Самаре прошёл осенний Региональный тур «Твой Ход» – 2023

Я нашел ошибку
Главные новости:
Киноленты рассказывают об участниках Специальной военной операции.
В Тольятти пройдет Общероссийский передвижной Фестиваль «Кино на службе Отечеству»
7 сентября во всех школах страны пройдет первое занятие курса «Россия – мои горизонты».
Курс «Россия – мои горизонты» расширит кругозор всех российских школьников
Принять участие в них смогут официально зарегистрированные в регионе самозанятые.
Самарский центр «Мой бизнес» проведет для самозанятых практические курсы
Для молодых сотрудников провели экскурсию по Музею истории органов внутренних дел Самарской области.
Молодым сотрудникам ОВД СО  вручили служебные удостоверения и табельное оружие
Посещение выставки для всех специалистов бесплатное.
Специалистов приглашают к участию в международной выставке «Аттракционы и развлекательное оборудование «РАППА ЭКСПО Осень – 2023»
Как заботиться о здоровье кожи и избежать заболеваний в это время года.
Самарский врач: основные правила профилактики заболеваний кожи в осенний период
На пешеходной экскурсии прогуляемся по местам, где более 100 лет назад находились первые самарские музеи.
Музей Эльдара Рязанова: пешеходная экскурсия «Самара музейная»
АвтоВАЗ продал рекордное с 2021 года количество Lada за август текущего года
АвтоВАЗ продал рекордное с 2021 года количество Lada за август текущего года
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.62
0.28
EUR 104.42
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023 начала свою работу в поселке Усть-Кинельский
В самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре прошёл осенний Региональный тур «Твой Ход» – 2023

5 сентября 2023 10:57
191
В Самаре прошёл осенний Региональный тур «Твой Ход» – 2023

В Самаре состоялась презентация Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».  В рамках Регионального тура команда проекта посетила Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва и Самарский государственный медицинский университет. В презентации проекта приняли участие более 100 студентов.

Представители проекта «Твой Ход» познакомили студентов с возможностями для самореализации в самом крупнейшем студенческом сообществе страны и подробно рассказали о форматах и перспективах участия в проекте. Все желающие смогли определиться с дальнейшей траекторией развития.

«Студенты, участвующие в проектах платформы "Россия – страна возможностей", не только получают необходимую поддержку и ресурсы для развития своего потенциала, но также создают вокруг себя сообщество энергичных и амбициозных молодых людей. Одним из таких проектов с уникальными возможностями является "Твой Ход". Уверен, что знакомство с ним станет для российских студентов отправной точкой для покорения будущих карьерных и личностных вершин», — прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Интерактивная презентация проекта была дополнена розыгрышем подарков. Участники-первокурсники получили приглашения в программу адаптации «ПервоПроХодец», которая поможет с лёгкостью влиться в учебную деятельность.

«Команда проекта “Твой Ход” продолжает знакомиться со студентами всей России и искренне верит в их желание реализовывать свои таланты и быть яркими творцами собственной жизни. Мы хотим зарядить молодёжь ещё на большие свершения и показать, что в нашем проекте для них, их смелых идей всегда есть место, поддержка, единомышленники и возможности для роста», — поделилась руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Кристина Шенк.

«Сегодня мы узнали о всех нюансах реализации проекта «Твой Ход»  про возможности, про проектную деятельность, про образование, про дополнительные опции, прокачку себя. Для университета    это возможность интегрировать свои инициативы в федеральную повестку и аккумулировать те ресурсы, которые существуют для развития молодёжи, для её самосовершенствования, самореализации», — отметил начальник отдела реализации молодёжной политики Самарского университета имени академика С. П. Королёва Денис Орлов.

Помимо этого, студенты вузов смогли подключиться к ментор-боту, найти наставника (или стали им) и получить советы, как с пользой провести студенческое время. Молодые люди  также приняли участие опросе «Живу и учусь в России», где рассказали о планах на жизнь и перспективах студенчества.

«Я уже ездила на окружной этап проекта «Твой Ход». Сегодня мне удалось окончательно сформировать для себя структуру проекта. Я  точно решила, что подам свой проект на конкурс», — поделилась студентка Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва, руководитель волонтёрского центра «Помощь» Анастасия Данилина.

Молодые люди также подробно познакомились с особенностями и различиями треков «Делаю» и «Определяю», узнали о системе индивидуального продюсирования, клубе победителей «ВосХод« и отборе участия в региональные команды проекта «Твой Ход».

«Презентация проекта “Твой Ход” очень понравилась! Спикер круто рассказал о разных возможностях, которые проект открывает перед его участниками. Здорово, что уже с первого дня учёбы можно окунуться в активную общественную жизнь и принимать активное участие в таких масштабных проектах», — прокомментировала студентка 1 курса Института клинической медицины СамГМУ Полина Прохорова.

Для обучающихся Самарского государственного медицинского университета после презентации были организованы мастер-классы: «С первого курса в карьеру» и «Как сделать так, чтобы меня слушали и слышали». Студенты узнали, как проект помогает получить опыт работы и успешные кейсы для резюме за год вместо 5 лет, а также научились выстраивать эффективную коммуникацию с аудиторией. Новые навыки помогут ребятам не только презентовать другие идеи в работе и учёбе, но добиться высших баллов на защите своих будущих проектов. 

«Проект “Твой ход”  один из самых крупных и масштабных проектов, который сегодня действует для студенческой молодёжи и помогает им ярче реализовывать и проявлять себя, лучше узнавать свои возможности, находить новых друзей и просто интересные знакомства. Всего от СамГМУ на проект “Твой ход” было подано 17 проектов. Два из них  клуб настольных игр “Место встречи” и видеоподкаст “Есть вопросы”   продолжили свой путь к победе и мы рассчитываем на прекрасный результат», — отметил  начальник отдела по развитию социальной среды и воспитательной работе с обучающимися управления молодёжной политики СамГМУ Александр Лентовский

Стоит отметить, что в плане осеннего Регионального тура проекта «Твой Ход» — 2023 посещение более 40 российских вузов в 39 регионах страны.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров принял участие в поднятии российского флага на территории Электрощит Самара
5 сентября 2023  13:39
Дмитрий Азаров принял участие в поднятии российского флага на территории Электрощит Самара
139
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2023  12:11
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
171
Самарская область вошла в тройку лучших регионов России по уровню инновационной активности организаций
5 сентября 2023  10:27
Самарская область вошла в тройку лучших регионов России по уровню инновационной активности организаций
273
Самарцев и гостей области приглашают на Этнофестиваль «Наследие народов»
5 сентября 2023  10:10
Самарцев и гостей области приглашают на Этнофестиваль «Наследие народов»
178
Дмитрий Азаров провел совещание с руководителями ведущих предприятий Самарской области.
4 сентября 2023  20:32
Развитие промышленных предприятий обсудили в Самаре
638
Весь список