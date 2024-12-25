В Самаре прошло памятное мероприятие, посвящённое 45-й годовщине ввода советских войск в Афганистан

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25 декабря у Памятника скорби и мужеству в Самаре состоялась торжественная церемония возложения цветов, посвященная 45-ой годовщине ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан и памяти воинов, погибших в Демократической Республике Афганистан.



«В этой войне мы потеряли десятки тысяч солдат и кадровых офицеров – гордость и честь нашей армии. Такой ценой в очередной раз заплатили мы за общемировую борьбу с наркоторговлей, бандитизмом, терроризмом. Отдавая свой воинский долг в Афганистане, русский солдат жертвовал здоровьем, а порой и жизнью ради мира, ради нас с вами, наших детей и внуков. У меня много знакомых «афганцев», уважаю и ценю их за силу характера, за патриотизм, за верность долгу, за честь. Вечная память погибшим и крепкого здоровья живым!», – сказал Иван Носков.



Отдать дань уважения подвигу земляков, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и почтить память тех, кто не вернулся домой, пришли представители Администрации городского округа Самары, ветераны боевых действий Самарского регионального отделения ВООВ «Боевое братство» и представители других ветеранских общественных организаций, члены семей ветеранов боевых действий, курсанты ВПК «Патриот» Поволжского государственного колледжа. Торжественная церемония возложения цветов к мемориалу самарцам, погибшим в необъявленных войнах, завершилась минутой молчания.



«Это памятная дата в истории нашей страны, и наше поколение, и молодые поколения должны это знать и ни в коем случае не забывать. Особенно сейчас, когда наши ребята защищают Россию от фашистов. Считаю, что в этот день мы должны собираться, вспоминать тех военнослужащих, которые выполняли свой служебный долг и тех из них, кто не вернулся домой, – сказал председатель Самарского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, участник боевых действий в Афганистане полковник Владимир Пронин. – Ребятам, которые находятся сегодня на передовой, хочу пожелать успехов во всем, здоровья, благополучия. Наша страна – великая, сильная, непобедимая, и верю, что победа будет за нами».



Напомним, что решение о вводе войск в Афганистан было принято 12 декабря 1979 года, а официальной целью этого шага было предотвращение угрозы иностранного военного вмешательства.

Фото: Администрация Самары