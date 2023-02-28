В Самаре прошли патриотические мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

67

Представители Совета ветеранов органов внутренних дел встретились с подрастающим поколением и действующими полицейскими.

В самарском Лицее государственной службы и правоохранительных органов состоялось патриотическое мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. В гости к учащимся пришли представители Самарской областной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск и Совета ветеранов Управления МВД России по г. Самаре.

Ветераны рассказали ребятам о подвигах сотрудников органов внутренних дел, которые, проявив настоящий героизм, погибли при выполнении служебного долга. Вместе с гостями молодые люди порассуждали о том, что такое мужество и патриотизм, как они проявляются в современном мире; какими качествами должен обладать человек, чтобы совершить подвиг даже ценой собственной жизни, и способны ли представители современной молодежи самоотверженно защищать свою страну.

Ветераны рассказали учащимся, что органы внутренних дел – это команда единомышленников, для которых патриотизм, беззаветная преданность Родине являются основополагающими чертами характера всех сотрудников полиции, в любой момент каждый полицейский готов прийти на помощь людям. Учащиеся узнали о деятельности различных подразделений полиции, послушали истории ветеранов о ярких событиях милицейской службы.

Поздравляя будущих защитников Отечества с праздником, ветераны пожелали им быть смелыми и целеустремленными, искренне любить свою Родину, а также всегда помогать близким, защищать слабых и равняться на лучших. Ребят призвали занять активную жизненную позицию, не быть равнодушными к происходящим в обществе событиям. Учащиеся, в свою очередь, подготовили для гостей тематические открытки и творческие номера, которые объединила тема патриотизма и любви к Родине.

В преддверии Дня защитника Отечества в Самаре состоялась встреча руководства городского Управления с активом ветеранской организации областного центра, на которой начальник УМВД России по г. Самаре Дмитрий Урюпин поблагодарил ветеранов за добросовестную многолетнюю службу, вклад в развитие ветеранского движения, особо отметив личное участие в патриотическом воспитании молодежи и профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Полковник полиции выразил слова признательности ветеранам и вручил благодарственные письма. В ответном слове председатель городской организации Александр Копункин поблагодарил за внимание и поддержку ветеранского движения на протяжении многих лет.