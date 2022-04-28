В Самаре прошел X юбилейный проект «Детство, которое навсегда украла война!»

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В рамках проекта своими воспоминаниями с нынешними школьниками делятся дети войны – те, кто в 1941-45 годах на себе испытал все тяготы того времени.



«Никогда не хватит слов благодарности и признательности людям, которые выстояли в те нелегкие годы! Защитникам, которые остались на поле боя, и тем, кто вернулся и смог рассказать своим детям, внукам и правнукам, что такое война. Чтобы мы сегодня ни делали, этого будет мало, чтобы отдать дань уважения этим людям. Наша задача - сохранить эту память и мир. Сделать это можно только всем вместе, объединившись», - подчеркнула глава Самары Елена Лапушкина.



Проект стартовал в 2010 году в гимназии №3, где проходил на протяжении четырех лет. Затем он переместился в гимназию №11. Из-за пандемии организаторы были вынуждены прервать его. В этом году проект продолжился в школе №81.