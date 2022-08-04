В Самаре прошел рейд по несанкционированным местам купания

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Спасатели провели с самарцами разъяснительные беседы, напомнив им, что стоит проводить время только на оборудованных для купания местах, не злоупотребляя алкоголем, а также раздали памятки о правилах безопасного поведения на воде.



Летальные случаи фиксируют в акватории в ночное время, когда люди зачастую заходят в воду в состоянии алкогольного опьянения. Как показывает статистика, трагедии происходят в местах, не оборудованных для купания - на протоках, на правом берегу Волги.



Очень важно купаться именно на официальных пляжах, поскольку они оборудованы, там проверено дно, состояние воды.



Этим летом на городских пляжах работают 14 спасательных постов, каждый день на берегу акватории дежурят 44 спасателя. Они оснащены всем необходимым специальным оборудованием и имуществом.