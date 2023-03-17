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В Самаре пройдут мероприятия, посвящённые годовщине присоединения Крыма и Севастополя

17 марта 2023 12:58
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В Самаре пройдут мероприятия, посвящённые годовщине присоединения Крыма и Севастополя

18 марта – исторический день, ровно девять лет назад Крым воссоединился с Россией. Подписание в Кремле договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации стало поворотным моментом в истории не только самого полуострова, но и всей страны. 

Афиша культурно-образовательных мероприятий ориентирована на широкую аудиторию, но каждое из них призвано напомнить, насколько важным был судьбоносный выбор 2014 года и каким непростым для Крыма и Севастополя был путь домой. 

В историческом парке «Россия – моя история» 18 марта в 14:00 для всех желающих пройдёт сборная экскурсия с викториной «Крым – от империи до федерации».

18 марта в 11:00 на площади Славы старт тематическим мероприятиям дадут народная акция по изготовлению маскировочных сетей «#СвоихНеБросаем», акция «Самарский хлеб и крымский чай». С 11:00 до 12:50 по маршруту от ТЦ «Русь на Волге» до площади Славы жители и гости Самары смогут поприветствовать участников автопробега «Крым, Донбасс, Россия – навсегда!». Кульминацией всех мероприятий станет митинг-концерт «Крымская весна» с участием заслуженного артиста РФ Сергея Войтенко и самарских коллективов, который с 13:00 до 14:30 пройдёт на площади Славы. 

Присоединиться к мероприятиям может каждый неравнодушный житель и гость Самарской области, в том числе размещать информацию о значимости воссоединения республики Крым с Россией и поздравления, приуроченные к этой дате с хэштегом #ЗаНашКрым.
 
 

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