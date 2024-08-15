В Самаре пройдет второй хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге»

97

В Самаре на Станкозаводе с 17 по 18 августа пройдет второй хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге».

Участников ждет насыщенная программа, в центре которой – лекторий с ведущими экспертами в области коммуникаций, событийного менеджмента, городского развития и бизнеса. Спикерами выступят: редактор, автор бестселлеров «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов, эксперт Школы дизайна НИУ ВШЭ Эмма Васильева, продюсер города Сысерть Ян Кожан и ивент-предприниматель Андрей Шешенин.

На фестивале также организуют открытую зону со сладостями и напитками. На крыше можно будет поучаствовать в мастер-классах по декорированию сумок и телефонов, поиграть в настольные игры, сделать переводные тату и обсудить идеи в коворкинге. Вход на крышу бесплатный до 18:00.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.