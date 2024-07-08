В Самаре пройдет трехдневный ИТ-фестиваль

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С 12 по 14 июля 2024 года в кемпинг-парке «Пискалы» (поселок Прибрежный) пройдет Всероссийский фестиваль «Volga IT Camp». Фестиваль проводится с 2018 года при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области. Ежегодно участие в нем принимают ребята из Поволжья и других регионов.

Volga IT Camp – это увлекательная летняя конференция на берегу Волги, созданная специально для айтишников. Главное преимущество фестиваля – его открытость. Участники в неформальной обстановке могут общаться с экспертами не только после их выступлений, а в любое время.

Фестиваль обещает собрать около 500 участников и 25 спикеров. Здесь каждый сможет найти занятие по душе. В расписании фестиваля множество активностей: от тематических лекций и мастер-классов по актуальным технологиям до спортивных игр. Участники смогут обменяться опытом и найти новых друзей.