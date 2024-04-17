Я нашел ошибку
Главные новости:
В Москве листья на деревьях появились на 10 дней раньше
В Москве листья на деревьях появились на 10 дней раньше
Студенты ПВГУС станут резидентами технопарка «Жигулевская долина»
Студенты ПВГУС станут резидентами технопарка «Жигулевская долина»
С начала года пожарные Самарского региона выезжали на тушение 43 природных пожаров на общей площади более 2,9 га
С начала года пожарные Самарского региона выезжали на тушение 43 природных пожаров на общей площади более 2,9 га
Ученые самарского Политеха разработали новый способ синтеза керметов
Ученые самарского Политеха разработали новый способ синтеза керметов
Аттракционы в самарских парках запустят 20 апреля
Аттракционы в самарских парках запустят 20 апреля
Тольяттинец обманывал женщин под предлогом косметологии
Тольяттинец обманывал женщин под предлогом косметологии
Жители Сергиевска наблюдаются в обновленной поликлинике
Жители Сергиевска наблюдаются в обновленной поликлинике
В Самаре заработает еще одна муниципальная ярмарка
В Самаре заработает еще одна муниципальная ярмарка
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.07
0.48
EUR 99.93
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Медицинский психолог: «Главный инструмент для преодоления стресса - это мы сами»
В СОУНБ пройдет лекция «Биотехнологии в косметологии и парфюмерии»
Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в субботнике
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет трехдневный большой дизайн-маркет и фешн-шоу «Красный шум»

17 апреля 2024 09:55
172
В Самаре пройдет трехдневный большой дизайн-маркет и фешн-шоу «Красный шум»

19, 20 и 21 апреля на площадках Центра труда и отдыха «Станкозавод» состоятся маркет российских дизайнеров и иммерсивное фешн-шоу «Красный шум», а также пройдут нетворкинги, лекции и кинопоказы. «Красный шум» — точка притяжения творческих людей, которые неравнодушны к моде, стилю и красоте.

Все три дня с 12 до 20.00 будет открыт маркет российских дизайнеров. В пятницу состоится кинопросмотр «Неоновый демон» и лекции дизайнера Leka, стилиста Елены Ра и 3-д модельера Александра Булавинцева. А на субботу запланированы кинопросмотр «Призрачная нить», мастер-класс «Чувственный позинг».

Кульминацией второго дня станет музыкально-шумовой фешн шоу-показ «Красный шум» режиссера-постановщика Романа Мнацаканова с участием коллекций российских дизайнеров, в том числе и ярких локальных брендов и 250 моделей со всей страны. 

В заключительный день, в воскресенье, пройдут кинопоказы, лекции художника модельера Марии Казак, фотографа Павла Губера, главного научного сотрудника Музея Модерна Ильи Саморукова и создательницы бренда Levsha Ольги Прониной.

Приглашаем вас окунуться в мир музыкально-шумового фешн. Вход на лекции, кинопоказы и маркет сободный.

Подробная информация и регистрация на мероприятие по ссылке https://clck.ru/3A8JPk

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре заработает еще одна муниципальная ярмарка
17 апреля 2024  11:18
В Самаре заработает еще одна муниципальная ярмарка
111
В Самаре к майским праздникам на территориях, в том числе вдоль дорог, появятся первые цветники
17 апреля 2024  10:59
В Самаре к майским праздникам на территориях, в том числе вдоль дорог, появятся первые цветники
117
Самарская область традиционно демонстрирует высокие результаты на конкурсе «Лидеры России» и занимает лидирующие позиции в заявочной кампании.
16 апреля 2024  18:28
Дмитрий Азаров встретился с победителями и суперфиналистами конкурса управленцев «Лидеры России»
612
Завтра, 17 апреля, в Самарской области прогнозируют сильный ветер
16 апреля 2024  13:14
Завтра, 17 апреля, в Самарской области прогнозируют сильный ветер
309
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
16 апреля 2024  13:06
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю
309
Весь список