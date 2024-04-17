В Самаре пройдет трехдневный большой дизайн-маркет и фешн-шоу «Красный шум»

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19, 20 и 21 апреля на площадках Центра труда и отдыха «Станкозавод» состоятся маркет российских дизайнеров и иммерсивное фешн-шоу «Красный шум», а также пройдут нетворкинги, лекции и кинопоказы. «Красный шум» — точка притяжения творческих людей, которые неравнодушны к моде, стилю и красоте.

Все три дня с 12 до 20.00 будет открыт маркет российских дизайнеров. В пятницу состоится кинопросмотр «Неоновый демон» и лекции дизайнера Leka, стилиста Елены Ра и 3-д модельера Александра Булавинцева. А на субботу запланированы кинопросмотр «Призрачная нить», мастер-класс «Чувственный позинг».

Кульминацией второго дня станет музыкально-шумовой фешн шоу-показ «Красный шум» режиссера-постановщика Романа Мнацаканова с участием коллекций российских дизайнеров, в том числе и ярких локальных брендов и 250 моделей со всей страны.

В заключительный день, в воскресенье, пройдут кинопоказы, лекции художника модельера Марии Казак, фотографа Павла Губера, главного научного сотрудника Музея Модерна Ильи Саморукова и создательницы бренда Levsha Ольги Прониной.

Приглашаем вас окунуться в мир музыкально-шумового фешн. Вход на лекции, кинопоказы и маркет сободный.

Подробная информация и регистрация на мероприятие по ссылке https://clck.ru/3A8JPk