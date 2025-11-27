В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко

Глава района подведет итоги года на своей странице в соцсети «Вконтакте» сегодня, 27 ноября, в 18:00.

Елена Бондаренко расскажет, как в Ленинском районе реализуют национальные проекты, приводят в порядок дворы и объекты культурного наследия, ремонтируют проезжие части, готовятся к зиме и новогодним праздникам, обновляют теплосети.

«Также на вопросы, которые будут заданы в комментариях к эфиру, и обращения, поступившие на платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе"», — уточнили в горадминистрации.

Трансляция начнется здесь.

Вопросы можно задать по ссылке.