В Самаре пройдет праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»

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30 ноября в ДК железнодорожников имени А.С.Пушкина состоится мероприятие «Слава Богу, что мы – казаки!», приуроченное к началу возрождения казачества на самарской земле.



В программе:

с 13 до 14 часов – в фойе ДК выставка фотографий по истории самарского казачества, выставка-продажа казачьей формы, книг, атрибутики, женского рукоделия.

в 14.00 –праздничный концерт.

В 13.40 – в фойе Дворца культуры железнодорожников имени А.С. Пушкина состоится пресс-подход Атамана Самарского казачьего землячества Юрия Васильевича Еругина и почётных гостей праздника.



На праздничном концерте выступят: Наталия Гражданкина, Гульнара Божина, ансамбль казачьей песни «Сваха», народный хор русской песни «Волжские зори», ансамбль народной песни «Соловьиный праздник», ансамбль народной песни «Родничок» Детской школы искусств № 14, детское хореографическое объединение Самарского казачьего кадетского корпуса, хореографический ансамбль «Таусень» (все – городской округ Самара), ансамбль «Песни России» (городской округ Чапаевск), ансамбль народной песни «Мирница» (муниципальный район Красноярский Самарской области) и народный хор казачьей песни «Ерик» (муниципальный район Кинельский Самарской области). Планируется участие около 500 артистов и зрителей; на это мероприятие приглашены участники СВО и члены их семей.

Вход свободный. 0+

Организатор: Самарская региональная культурно-просветительская общественная организация «Слава Богу, что мы – казаки!»

Официальная поддержка: Администрация городского округа Самара и общества с ограниченной ответственностью «Кто есть кто».

Информационный партнер – Самарское областное отделение Союза журналистов России.