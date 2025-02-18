В Самаре пройдет карьерный форум «Труд Крут»

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20 февраля в Самаре на площадке «Станкозавода» (ул. Куйбышева, 128А) с 12:00 до 18:00 пройдёт Карьерный форум «Труд Крут», который соберёт более 2 500 активистов Движения. Мероприятие приурочено к празднованию Дня Российских студенческих отрядов.

Карьерный форум «Труд Крут» — это одно из крупнейших ежегодных карьерных событий Самарской области, собирающее на одной площадке ведущих работодателей и тысячи молодых людей, стремящихся к профессиональному развитию. Здесь участники смогут не только определить свои карьерные интересы, но и познакомиться с возможностями трудоустройства в крупнейших компаниях региона.

Программа форума включает в себя насыщенную деловую и образовательную часть. На площадке разместятся фотозоны, презентационные стенды работодателей и партнёров, где можно будет узнать о вакансиях и программах стажировок. В зоне работодателей участники смогут ознакомиться с деятельностью компаний, пройти собеседование или оставить заявку на трудоустройство. А также будут функционировать лекционные площадки, где ведущие специалисты и топ-менеджеры проведут мастер-классы и обсуждения по актуальным вопросам профессионального роста, востребованным компетенциям и трендам рынка труда.

В форуме примут участие более 2 500 человек, включая бойцов студенческих отрядов, школьников, студентов вузов и профессиональных образовательных организаций, а также представителей ведущих российских компаний. Среди участников — ОАО «РЖД», ПАО «Сбер», ПАО «Россети», ГУ МВД России по Самарской области, ООО «Нова», РСО Инжиниринг, АО «АвтоВАЗ» и другие.

Студенческие отряды Самарской области, насчитывающие более 4 200 человек, активно участвуют в организации значимых молодёжных мероприятий, таких как Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» и Фестиваль стрит-арта ПФО «ФормАрт». Они работают в восьми ключевых направлениях, включая строительные, педагогические, медицинские и производственные отряды, а также сервисные и сельскохозяйственные бригады.

В 2024 году движение студенческих отрядов Российской Федерации отметило 65-летие и 20-летие современного этапа своего развития. В рамках этой знаменательной даты были организованы многочисленные акции, направленные на поддержку молодёжных инициатив, развитие профессионального мастерства, экологическое просвещение и патриотическое воспитание.

Организаторами форума выступают Самарское региональное отделение «Российских студенческих отрядов» и Агентство по реализации молодёжной политики Самарской области при поддержке Правительства Самарской области. «Труд Крут» станет площадкой для общения, обмена опытом и поиска карьерных возможностей для молодых людей, стремящихся построить успешное будущее.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области