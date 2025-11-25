В Самаре пройдет фестиваль «Слава Богу, что мы – казаки!»

156

Современное самарское казачество является уникальной многонациональной социально-этнической общностью, в которую входят представители разных народов. Само существование и успешная деятельность этой общности в конце XX – начале XXI века доказывает результативность политики укрепления взаимопонимания и дружбы народов в Самарской области и в Российской Федерации.

Самарские казаки имеют богатую, многовековую историю.

В апреле 1996 года на своём Учредительном Круге (съезде) казачьи организации ряда областей и республик Поволжья объединились и создали Волжское войсковое казачье общество, которое первым было внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

В настоящее время на территории Самарской области с успехом действуют более 50-и реестровых и нереестровых казачьих организаций, обучают и воспитывают молодых казаков Самарский казачий кадетский корпус и 78 казачьих кадетских классов в 22 муниципалитетах нашего региона, в большинстве муниципалитетов действуют казачьи фольклорные коллективы. Более 2000 волжских казаков участвовали в специальной военной операции в составе казачьего добровольческого отряда БАРС-15 «Ермак», за отличие 300 из них были награждены государственными и ведомственными наградами.

Для пропаганды казачества и идей патриотизма среди населения нашего региона Самарская региональная культурно-просветительная общественная организация «Ассамблея народов Самарской области» совместно с Самарской казачьей общественной региональной организацией «Самарское казачье землячество» проводят с 2015 года ежегодный казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!», приуроченный к началу возрождения казачества на самарской земле. В этом году это мероприятие посвящено 80-летию Победы, Году защитника Отечества и 35-ой годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье.

Самарское городское мероприятие 1-ый Фестиваль «Слава Богу, что мы – казаки!» будет проходить в субботу 29 ноября 2025 года во Дворце культуры железнодорожников имени А.С. Пушкина (город Самара, улица Льва Толстого, дом 94) при поддержке Администрации городского округа Самара и общества с ограниченной ответственностью «Кто есть кто». В программе этого мероприятия: с 13 до 14 часов – в фойе Дворца культуры выставка фотографий по истории самарского казачества, выставка-продажа казачьей формы, книг, атрибутики, холодного оружия и декоративно-прикладного творчества, а с 14 до 16 часов – в зрительном зале Дворца культуры состоятся выступления ветеранов возрождения казачества, почётных гостей и праздничный концерт. Планируется участие около 500 артистов и зрителей; на это мероприятие приглашены участники СВО и члены их семей.

6+

В рамках праздничного концерта на казачьем мероприятии выступят следующие солисты, вокальные и танцевальные коллективы: Гульнара Божина, Павел Коровин, Антон Павлов, ансамбли «Потешки», «Родничок», «Надежда», кадеты Самарского казачьего кадетского корпуса, ансамбль казачьей песни «Сваха», казачья вокальная группа «Станичники», вокально-инструментальный ансамбль «ZA ОТЕЧЕСТВО» (все - городской округ Самара), ансамбль «Песни России» (городской округ Чапаевск), клуб фланкировщиков «Волжские берега» (городской округ Новокуйбышевск) и вокально-инструментальный ансамбль «Обрада» (городской округ Отрадный).

В 13.30 в фойе Дворца культуры железнодорожников имени А.С. Пушкина состоится пресс-подход Атамана Самарского казачьего землячества Еругина Юрия Васильевича, представителей областных и городских властей, а также почётных гостей праздника.