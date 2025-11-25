В Самаре пройдет фестиваль «Слава Богу, что мы – казаки!»

Я нашел ошибку
Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.
Работа самарской команды партпроекта «Выбор сильных» признана на федеральном уровне
Знаковым событием стало обновление 18-километровой трассы «Осинки – Хворостянка» – Чагра – Марьевка в Хворостянском и Пестравском районах. Она ведёт к селу Марьевка – родине гвардии старшего лейтенанта Ивана Пенькова.
Завершили ремонт региональных дорог к малой родине Героев Советского Союза
Сейчас в школе постоянно занимаются 165 детей, только в первые классы в этом году поступили 38 ребят. В рамках национального проекта «Культура» для них было закуплено современное оборудование и музыкальные инструменты.
Госпрограмма в действии: в губернии после масштабной реконструкции открылась детская школа искусств
Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на совместной работе по укреплению экономики Самарской области, мобилизации доходов регионального бюджета и поблагодарил сотрудников налоговой службы за плодотворное межведомственное взаимодействие, эффективность к
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии УФНС СО
Губернатор поздравил студентов с заслуженными победами в своих номинациях и провел с ними содержательную беседу. Студенты рассказали о себе, своих проектах, планах.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с победителями конкурса «Студент года» в Самарской области
Для вас выступят опытные врачи-эксперты: гинекологи, эндокринологи, косметологи и нутрициологи, и даже сомнологи. Они поделятся практическими советами, которые можно применять в жизни уже сейчас.
В Самаре пройдет большой форум «Эволюция здоровья», созданный специально для женщин
В программе: спортивное программирование, Counter-Strike 2 5х5, Dota 2 5х5, Standoff 2 2х2 и MLBB 5х5 (онлайн-отбор), гонки дронов, лазертаг, Just Dance, FC26, Tekken 8 и многое другое.
Открыта регистрация на Кубок Губернатора Самарской области по компьютерному спорту среди студентов
Региональный форум «‎‎Мой бизнес 63» проводится областным минэкономразвития по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и становится ключевой площадкой для развития малого и среднего бизнеса региона.
«Мой бизнес 63»: открыта регистрация на ежегодный форум для предпринимателей региона
В Самаре пройдет фестиваль «Слава Богу, что мы – казаки!»

25 ноября 2025 13:39
156
В Самаре пройдет фестиваль «Слава Богу, что мы – казаки!»

Современное самарское казачество является уникальной многонациональной социально-этнической общностью, в которую входят представители разных народов. Само существование и успешная деятельность этой общности в конце XX – начале XXI века доказывает результативность политики укрепления взаимопонимания и дружбы народов в Самарской области и в Российской Федерации.

Самарские казаки имеют богатую, многовековую историю.

В апреле 1996 года на своём Учредительном Круге (съезде) казачьи организации ряда областей и республик Поволжья объединились и создали Волжское войсковое казачье общество, которое первым было внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

В настоящее время на территории Самарской области с успехом действуют более 50-и реестровых и нереестровых казачьих организаций, обучают и воспитывают молодых казаков Самарский казачий кадетский корпус и 78 казачьих кадетских классов в 22 муниципалитетах нашего региона, в большинстве муниципалитетов действуют казачьи фольклорные коллективы. Более 2000 волжских казаков участвовали в специальной военной операции в составе казачьего добровольческого отряда БАРС-15 «Ермак», за отличие 300 из них были награждены государственными и ведомственными наградами.    

Для пропаганды казачества и идей патриотизма среди населения нашего региона Самарская региональная культурно-просветительная общественная организация «Ассамблея народов Самарской области» совместно с Самарской казачьей общественной региональной организацией «Самарское казачье землячество» проводят с 2015 года ежегодный казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!», приуроченный к началу возрождения казачества на самарской земле. В этом году это мероприятие посвящено 80-летию Победы, Году защитника Отечества и 35-ой годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье.

Самарское городское мероприятие 1-ый Фестиваль «Слава Богу, что мы – казаки!» будет проходить в субботу 29 ноября 2025 года во Дворце культуры железнодорожников имени А.С. Пушкина (город Самара, улица Льва Толстого, дом 94) при поддержке Администрации городского округа Самара и общества с ограниченной ответственностью «Кто есть кто». В программе этого мероприятия: с 13 до 14 часов – в фойе Дворца культуры выставка фотографий по истории самарского казачества,  выставка-продажа казачьей формы, книг, атрибутики, холодного оружия и декоративно-прикладного творчества, а с 14 до 16 часов – в зрительном зале Дворца культуры состоятся выступления ветеранов возрождения казачества, почётных гостей и праздничный концерт. Планируется участие около 500 артистов и зрителей; на это мероприятие приглашены участники СВО и члены их семей.

6+

В рамках праздничного концерта на казачьем мероприятии выступят следующие солисты, вокальные и танцевальные коллективы: Гульнара Божина, Павел Коровин, Антон Павлов,   ансамбли «Потешки», «Родничок», «Надежда», кадеты Самарского казачьего кадетского корпуса, ансамбль казачьей песни «Сваха», казачья вокальная группа «Станичники», вокально-инструментальный ансамбль «ZA ОТЕЧЕСТВО» (все - городской округ Самара), ансамбль  «Песни  России» (городской округ Чапаевск), клуб фланкировщиков «Волжские берега» (городской округ Новокуйбышевск) и вокально-инструментальный ансамбль «Обрада» (городской округ Отрадный).

В 13.30 в фойе Дворца культуры железнодорожников имени А.С. Пушкина состоится пресс-подход Атамана Самарского казачьего землячества Еругина Юрия Васильевича, представителей областных и городских властей, а также почётных гостей праздника.

29 и 30 ноября в Самаре пройдет WOOF FEST - фестиваль любви к животным
25 ноября 2025, 10:48
29 и 30 ноября в Самаре пройдет WOOF FEST - фестиваль любви к животным
 WOOF FEST — это не просто фестиваль. Это два дня, когда животные из приютов приезжают в надежде найти своих людей. Они прошли долгий путь, чтобы дождаться именно... Общество
197
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
24 ноября 2025, 11:49
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Самой распространенной мишенью злоумышленников остаются люди старшего возраста: чуть больше трети всех заблокированных вредоносных звонков — 233 млн —... Новости компаний
864
Детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники Службы пригласили к себе в гости, рассказали про профессию судебного пристава.
20 ноября 2025, 17:28
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
Детей, оставшихся без попечения родителей, сотрудники Службы пригласили к себе в гости, рассказали про профессию судебного пристава. Общество
2038
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
25 ноября 2025  13:27
Стартовал новый сезон Всероссийского отбора лучших практик для старшего поколения «Активное долголетие 2025»
262
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
25 ноября 2025  11:33
Прямой эфир главы Красноглинского района города Самары Вячеслава Коновалова перенесен на другую дату
179
Сегодня прошло оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева. Подведели итоги работ по ремонту автомобильных дорог на территории региона.
24 ноября 2025  22:01
В Самарской области в 2025 году отремонтировали более 500 км дорог
846
В ходе встречи молодые ученые поделились с губернатором своими исследованиями, проектами, целями участия в конгрессе, а также выступили с предложениями.
24 ноября 2025  15:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с участниками V Конгресса молодых ученых
792
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
24 ноября 2025  14:04
Школьников Самары приглашают принять участие в XIII областном детском конкурсе «Безопасный труд в моем представлении»
1430
