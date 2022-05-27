В Самаре пройдет детский фестиваль «Пусть всегда будет детство»

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В День защиты детей, 1 июня, в 10.00 в Струковском саду стартует детский фестиваль «Пусть всегда будет детство». Самара первый российский город, где пройдет подобный фестиваль.

19 площадок-локаций представят не только развлекательные, но и обучающие активности. Гости мероприятия смогут стать участниками спектаклей, музыкально-танцевальных и мультипликационных программ, а также побывать на концерте, мастер-классах.

Посетителей фестиваля встретят герои популярных мультсериалов «Простоквашино», «Оранжевая корова», Алиса Селезнева, Чебурашка и Крокодил Гена. Кроме того, пообщаться с любимыми персонажами можно будет посетив интерактивные постановки «Чипполино» и «Как Вовка Золотую коллекцию спасал».

Важной компонентой мероприятия станет его инклюзивность. Также будут доступны консультации психологов, дефектологов и логопедов.

Вечером гостей ожидает просмотр нового анимационного фильма киностудии «Союзмультфильм» «Суворов: Великое путешествие». После показа состоится семейная дискотека.

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