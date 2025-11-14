Я нашел ошибку
Главные новости:
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов активно распространять полученную информацию среди родственников и друзей, а также незамедлительно обращаться в полицию при любых признаках мошеннических действий.
В Самаре сотрудники регионального главка полиции провели беседу по кибербезопасности со студентами
Пешеход находился на проезжей части дороги без цели ее перехода.
В селе Подстепки грузовик сбил 63-летнего пешехода
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.6
-0.69
EUR 93.7
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет благотворительный зоофестиваль «Друг Человека»

14 ноября 2025 11:05
154
Свою семью ищут 120 кошек с котятами, свыше 70 собак и другие «хвостики».

2-23 ноября в выставочном центре «Экспо-Волга» состоится ежегодный благотворительный фестиваль по пристройству бездомных животных «Друг Человека» .

Свою семью ищут 120 кошек с котятами, свыше 70 собак и другие «хвостики».

Фестиваль проходит с 2018 года, за это время неравнодушные люди помогли найти дом более 2000 питомцам.

Организаторы и волонтеры не только пристраивают бездомных животных, но и рассказывают, почему бросают   домашних питомцев, а главное – подсказывают, как не допустить этой ситуации. 

Фестиваль «Друг Человека» – это об ответственном обращении с животными. И будет интересен и полезен также тем, у кого уже есть домашние любимцы. На фестивальной площадке пройдут лекции и мастер-классы, спортивные активности собак, показательные выступления. Будут работать маркет зоотоваров, детские зоны, фотолокации, выступят детские театры и музыкальные коллективы.

22-23 ноября, ВЦ «Экспо-Волга».

С 10.00 до 18.00, вход бесплатный.  6+

 

Фото:  организаторы фестиваля

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
14 ноября 2025, 13:57
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%. Здравоохранение
80
В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов активно распространять полученную информацию среди родственников и друзей, а также незамедлительно обращаться в полицию при любых признаках мошеннических действий.
14 ноября 2025, 13:49
В Самаре сотрудники регионального главка полиции провели беседу по кибербезопасности со студентами
В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов активно распространять полученную информацию среди родственников и друзей, а также незамедлительно... Общество
83
Для сборных команд Самарской области по тхэквондо ГТФ сезон 2025 года был одним из самых результативных.
14 ноября 2025, 13:34
Сборная региона - победитель Кубка России и всероссийских соревнований по тхэквондо ГТФ
Для сборных команд Самарской области по тхэквондо ГТФ сезон 2025 года был одним из самых результативных. Спорт
98
В центре внимания
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
130
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
152
Стартовало пилотное тестирование инновационной технологии подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера MAX в торговой сети «Магнит».
14 ноября 2025  10:57
Самарская область стала пилотным регионом тестирования технологии подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX
227
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
618
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
964
Весь список