В Самаре пройдет благотворительный зоофестиваль «Друг Человека»

2-23 ноября в выставочном центре «Экспо-Волга» состоится ежегодный благотворительный фестиваль по пристройству бездомных животных «Друг Человека» .

Свою семью ищут 120 кошек с котятами, свыше 70 собак и другие «хвостики».

Фестиваль проходит с 2018 года, за это время неравнодушные люди помогли найти дом более 2000 питомцам.

Организаторы и волонтеры не только пристраивают бездомных животных, но и рассказывают, почему бросают домашних питомцев, а главное – подсказывают, как не допустить этой ситуации.

Фестиваль «Друг Человека» – это об ответственном обращении с животными. И будет интересен и полезен также тем, у кого уже есть домашние любимцы. На фестивальной площадке пройдут лекции и мастер-классы, спортивные активности собак, показательные выступления. Будут работать маркет зоотоваров, детские зоны, фотолокации, выступят детские театры и музыкальные коллективы.

22-23 ноября, ВЦ «Экспо-Волга».

С 10.00 до 18.00, вход бесплатный. 6+

Фото: организаторы фестиваля