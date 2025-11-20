В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов

113

Торговый центр МЕГА Самара в партнерстве с благотворительным фондом «Ника» 29 и 30 ноября проведет фестиваль-пристройство животных WOOF FEST. Мероприятие направлено на решение проблемы бездомных животных путем поиска новых семей для питомцев из приютов, а также на сбор благотворительной помощи для их содержания.

0+

Гостями МЕГИ Самара станут более 100 собак и кошек, которые находятся в поисках своего человека. Все питомцы привиты, стерилизованы, социализированы и готовы к жизни в семье – они дружелюбны, лояльны к детям и не проявляют агрессии.

Посетителям, которые хотели бы забрать животное из приюта, помогут кинологи и зоопсихологи: специалисты расскажут, как подготовиться к появлению нового друга, адаптировать питомца к дому и сделать процесс знакомства комфортным для всех.

Помочь животным можно не только пристройством. Гости фестиваля смогут посетить благотворительный маркет с оригинальными товарами – каждая покупка станет вкладом в поддержку приютов. Кроме того, в пространстве МЕГИ будет работать пункт сбора помощи — здесь принимают корма, лекарства, игрушки, лежанки.

Также для гостей подготовлены развлечения, фотозоны, конкурсы и памятные подарки.

«Мы всегда рады инициативам, которые откликаются в сердце. WOOF FEST – это проект, который позволяет объединить усилия в решении важной общественной задачи и дать шанс на новую жизнь многим животным. МЕГА создает пространство не только для шопинга, но и для значимых, теплых событий, и мы будем рады, если наш центр станет местом, где посетители обретут преданных друзей», - говорит управляющая МЕГИ Самара Лиана Шанидзе.