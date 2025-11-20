Я нашел ошибку
В Гидрометцентре сообщили о теплой погоде в России на конец недели
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Названы причины появления кругов и мешков под глазами
Земля переживает всплеск магнитных бурь в 2025 году
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
Самарцы потратят на новогодние подарки в среднем 14 000 рублей
Эксперт: приравнивание норм готовки в магазине к ресторану повысит цены
Испания в сентябре нарастила поставки вина в Россию до максимума за год
20 ноября 2025 11:56
113
Торговый центр МЕГА Самара в партнерстве с благотворительным фондом «Ника» 29 и 30 ноября проведет фестиваль-пристройство животных WOOF FEST. Мероприятие направлено на решение проблемы бездомных животных путем поиска новых семей для питомцев из приютов, а также на сбор благотворительной помощи для их содержания.

0+

Гостями МЕГИ Самара станут более 100 собак и кошек, которые находятся в поисках своего человека. Все питомцы привиты, стерилизованы, социализированы и готовы к жизни в семье – они дружелюбны, лояльны к детям и не проявляют агрессии.

Посетителям, которые хотели бы забрать животное из приюта, помогут кинологи и зоопсихологи: специалисты расскажут, как подготовиться к появлению нового друга, адаптировать питомца к дому и сделать процесс знакомства комфортным для всех.

Помочь животным можно не только пристройством. Гости фестиваля смогут посетить благотворительный маркет с оригинальными товарами – каждая покупка станет вкладом в поддержку приютов. Кроме того, в пространстве МЕГИ будет работать пункт сбора помощи — здесь принимают корма, лекарства, игрушки, лежанки.

Также для гостей подготовлены развлечения, фотозоны, конкурсы и памятные подарки.

«Мы всегда рады инициативам, которые откликаются в сердце. WOOF FEST – это проект, который позволяет объединить усилия в решении важной общественной задачи и дать шанс на новую жизнь многим животным. МЕГА создает пространство не только для шопинга, но и для значимых, теплых событий, и мы будем рады, если наш центр станет местом, где посетители обретут преданных друзей», - говорит управляющая МЕГИ Самара Лиана Шанидзе.

Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки.
19 ноября 2025, 17:25
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки. Общество
606
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
18 ноября 2025, 09:38
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Встреча людей за накрытым столом – древнейшее явление, не только связанное с принятием пищи, но и проникнутое множеством социальных смыслов. Культура
1163
Первые работы стартуют уже на этой неделе.
17 ноября 2025, 16:27
Самару празднично оформят к Новому году 
Первые работы стартуют уже на этой неделе. Благоустройство
512
В центре внимания
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
20 ноября 2025  11:33
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
118
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
20 ноября 2025  10:08
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
158
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
612
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
1123
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1852
