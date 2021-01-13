В Самаре проходят рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

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Контроль за соблюдением масочного режима по-прежнему охватывает все виды общественного транспорта региональной столицы. Отметим, что рейды не прекращались и в минувшую праздничную декаду - комиссионные проверки осуществлялись в строгом соответствии с регламентом. При этом непрерывная и целенаправленная работа особенно необходима сейчас, когда горожане вышли на работу, у всех школьников возобновилось очное обучение и, следовательно, пассажиропоток стал расти. Проверяющие не дают забыть пассажирам о том, что согласно требованию Роспотребнадзора маски остаются обязательными в пассажирском транспорте и других общественных местах - это касается каждого, сообщает горадминистрация.

«Представители профильного департамента, контрольно-ревизионных подразделений предприятий и организаций-перевозчиков, заручившись поддержкой активистов городского штаба Добровольной народной дружины и полицейских города, выходят в рейды в любую погоду. Сейчас она очень морозная, и когда в рейсе выявляем младших школьников и подростков без защитных средств, мы с пониманием относимся к этим случаям: таких нарушителей из салонов ни в коем случае не высаживаем. Однако профилактическую работу проводим с ними в обязательном порядке. В связи с этим обращаемся к родителям, чтобы они тоже напоминали своим детям о необходимости надевать маски в общественном транспорте, заботились о том, чтобы в портфелях, рюкзаках, сумках всегда были средства защиты органов дыхания. Также не высаживаем тех, кто все-таки надел маску после замечаний контролеров», - подчеркнула пресс-секретарь компании «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая.

«Обращаем внимание всех пассажиров на то, что транспортные средства не смогут продолжить движение, пока все пассажиры не будут в масках. За этим, кроме участников рейдов, следят кондукторы и водители. Во всем подвижном составе, задействованном на маршрутах, идет периодическое аудиоинформирование, размещены объявления с телефонами «горячей линии», по которым можно обратиться и по вопросам противоэпидемических мер в транспорте. Все обращения берутся в отработку», - рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.

Если жалоба приходит в адрес того или иного водителя, ему как минимум грозит дисциплинарное взыскание – чаще всего это лишение премии. Так, накануне водитель автобуса маршрута № 2 сработал «на двойку» - следуя по проспекту Ленина, от проверяющих он получил неудовлетворительную оценку, так как во время рейса приспустил маску. Только в одном случае – если водительская кабина отделена от пассажирского салона, например, застеклена – допускается отсутствие средства защиты органов дыхания. Кроме того, персонал на линии может понести административное наказание наравне с пассажирами-нарушителями.

На сегодняшний день (с начала октября прошлого года, когда участниками рейдов стали и полицейские) составлено 155 административных материалов. Статистику высаженных из наземного общественного транспорта и не допущенных в метро начали вести куда раньше: 10791 человек – столько горожан по своей вине не смогли совершить поездку, из них 9489 потенциальных пассажиров не попали даже к турникетам самарской «подземки».

«Не так часто, как раньше, но все же и сейчас встречаются нарушители, которые забывают средство защиты дома. И еще реже попадаются люди, категорически не соглашающиеся носить маску - никакие аргументы, касающиеся защиты жизни и здоровья в пандемический период, на них не действуют. Надеемся, что в условиях режима повышенной готовности возымеет действие протокол об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ. Алгоритм подготовки административного материала несложен: полиция проверяет документы, устанавливает личность нарушителя, указывает, когда, во сколько, в каком подвижном составе какого вида транспорта и на каком маршруте зафиксировано нарушение. Гражданин вправе добавить свои пояснения по данному вопросу. Далее санкции зависят от судебного решения. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей», - пояснил Юрий Тапилин.

Помимо этого, для снижения рисков распространения коронавируса, а также гриппа и других сезонных ОРВИ, организована круглосуточная работа персонала, отвечающего за дезинфекцию подвижного состава общественного транспорта. С использованием хлорсодержащих растворов все контактные поверхности – поручни, сиденья, двери, валидаторы, а также полы и даже потолки подвергаются усиленной обработке.

Администрация города напоминает горожанам старше 65 лет, что ограничительные меры действуют. В связи с этим рекомендуется по возможности не покидать места проживания, не посещать места массового скопления людей и без крайней необходимости не пользоваться общественным транспортом.