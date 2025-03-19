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В Самаре проходят районные этапы Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0.»

19 марта 2025 18:56
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Его главная цель - совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан Российской Федерации, формирование чувства верности долгу по защите своего Отечества и любви к Родине, ее научному и культурному потенциалу.

В Самаре проходят районные этапы Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0.». Масштабный проект с применением цифровых технологий уже второй год проводит Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» совместно с Юнармией и Центром «ВОИН» при поддержке администрации города Самара. В них участвуют школьники в возрасте от 7 до 17 лет, а также студенты среднего профессионального образования от 18 до 21 года.

Его главная цель - совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан Российской Федерации, формирование чувства верности долгу по защите своего Отечества и любви к Родине, ее научному и культурному потенциалу.

«Зарница 2.0» - это новая версия легендарной игры, адаптированная под современные условия жизни. Наша задача - привлечь как можно больше детей к этой игре, чтобы они получили определённые навыки начальной военной подготовки. В прошлом году изъявили желание принять участие в игре порядка 5,5 тысяч школьников, сейчас - 17 тысяч. Охват вырос в три раза, что не может не радовать. Здесь видна слаженная работа педагогов, советников директоров по воспитательной работе, которые смогли сформировать отряды. Важно отметить, что Самара является лидером в регионе по охвату ребят «Зарницей», - сказала заместитель главы города Самара Ирина Коковина.

На протяжении месяца команды будут соревноваться внутри своих районов, чтобы показать умения и сразиться за возможность представить свою школу в конце апреля на городском (муниципальном) этапе.

Участникам необходимо показать свои знания в следующих дисциплинах: основы строевой подготовки, первая помощь, викторина «герои в форме», спортивная игра «снайпер», строевая подготовка, общевойсковая грамотность, радиационная, химическая и биологическая защита, основы российской государственности и военная история, тактическая медицина, огневая подготовка, личные состязания членов команды.

«Участие в «Зарнице» дает детям возможность освоить важные навыки. Это и управление беспилотными летательными аппаратами, оказание первой помощи, противодействие киберугрозам и ложной информации. Также игра развивает инициативу и самостоятельность, формирует качества, необходимые при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях, воспитывает гражданственность и патриотизм», - пояснил председатель совета самарского отделения «Движения Первых» Сергей Пушняк.

«Зарница 2.0» пройдет во всех районах города. Желающие могут прийти и поболеть за ребят. С расписанием игр можно ознакомиться в приложении.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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