В Самаре прогремел ХХ юбилейный инклюзивный бал, посвященный эпохе Екатерины Великой

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В Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича 26 мая 2025 года развернулось феерическое действо – ХХ Самарский инклюзивный бал, посвященный императрице Екатерины II Великой, чье правление ознаменовало собой эпоху просвещения и преобразований в Российской империи. Мероприятие было организовано АНО «Лаборатория современной культуры» при поддержке Министерства культуры Самарской области и благотворительного фонда «Линия добра «Линлайн»».

Бал, прошедший без широкой публики, но в присутствии почетных гостей, представителей прессы и сопровождающих, стал не только танцевальным праздником, но и своеобразным образовательным перформансом. Организаторы искусно интегрировали в сценарий вечера исторические факты из жизни и деятельности Екатерины II, стремясь обогатить участников новыми знаниями об этой выдающейся личности, оказавшей влияние на прошлое настоящее Российской империи и будущее России.

Приветственные речи произнесли видные деятели культуры и социальной сферы Самарской области, в том числе Софья Сыромятникова, заведующая литературно-издательским отделом Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича, Ирина Лапина, консультант министерства культуры Самарской области, и Татьяна Горшкова, заместитель руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара. Их слова подчеркнули значимость инклюзивного бала как платформы для интеграции и самореализации людей с ограниченными возможностями в сфере культуры нашего края.

В роли проводников в эпоху Екатерины выступили организаторы, блестяще воплотившие образы императрицы, князя Потемкина, графини Дашковой и других исторических персонажей. Их рассказы о нововведениях просвещенной монаршей особы гармонично переплетались с адаптивными бальными танцами, вызвавшими неподдельное восхищение у гостей.

Специально для этого бала его танцевальная программа была обновлена более, чем на треть, что стало рекордным количеством для инклюзивных мероприятий подобного формата. Участники с энтузиазмом исполняли контрдансы, грациозно шествовали в полонезе и задорно играли в котильоны. Воспитанницы Смольного института благородных девиц представили свой танцевально-показательный номер, а в перерыве между отделениями Екатерина II пригласила всех желающих на уличный променад. Для всех, кто остался в зале, звучала живая музыка в исполнении фортепиано и скрипки.

Традиционным кульминационным моментом вечера стало избрание Короля и Королевы бала и общее награждение. В этом году титулы получили Павел Молоканов и Анастасия Лисина, бессменная участница самарских балов. Каждый участник получил от императрицы Почетный знак отличия и памятные подарки от благотворительного фонда, что стало доброй традицией, поддерживаемой на протяжении многих лет. Также все присутствующие получили приглашение на декабрьский инклюзивный бал в Саратове от организаторов, которые уже не в первый раз наносят дружеский визит в Самару.

«Особой радостью для нас является то, что организаторы инклюзивных балов из разных регионов России дружат между собой и постоянно обмениваются опытом, – делится впечатлениями Виктор Тимаков, директор АНО «Лаборатория современной культуры». – Мы ощущаем невероятную ответственность не только перед нашими участниками, волонтерами и партнерами, но и перед другими регионами за то, какой вклад вносят инклюзивные балы в развитие культуры нашей страны. Поэтому и тема этого юбилейного бала выбрана не случайна: при ее выборе мы опирались на стратегию дальнейшего развития инклюзивного бального движения и востребованные сейчас концепции культурных событий, помогающие решать актуальные задачи нравственного, патриотического и духовного развития общества».

ХХ Самарский инклюзивный бал, посвященный эпохе Екатерины Великой, стал ярким и запоминающимся событием, объединившим людей разных возрастов и возможностей в атмосфере творчества, инклюзии и исторического просвещения. Несмотря на ограниченное количество приглашенных, организаторы предоставили возможность всем желающим насладиться трансляцией мероприятия в онлайн-формате.