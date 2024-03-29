В Самаре продолжились проверки новых граждан России на соблюдение правил воинского учета.

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29 марта 2024 года офицерами военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону во взаимодействии силовыми структурами Самарской области, на территории Кировского района г. Самары, проведены оперативно-профилактические мероприятия по выявлению бывших мигрантов, получивших гражданство РФ, проживающих на территории Самарской области, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

В ходе рейдового мероприятия выявлено более 10 лиц, подлежащих постановке на воинский учет, которые препровождены в военный комиссариат Самарской области для постановки на воинский учет, а также привлечены к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ.

Указанные рейды в период 2023-2024 года проводятся в регионе на постоянной основе.