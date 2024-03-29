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В Самаре продолжились проверки новых граждан России на соблюдение правил воинского учета.

29 марта 2024 11:58
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В Самаре продолжились проверки новых граждан России на соблюдение правил воинского учета.

29 марта 2024 года офицерами военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону во взаимодействии силовыми структурами Самарской области, на территории Кировского района г. Самары, проведены оперативно-профилактические мероприятия по выявлению бывших мигрантов, получивших гражданство РФ, проживающих на территории Самарской области, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

В ходе рейдового мероприятия выявлено более 10 лиц, подлежащих постановке на воинский учет, которые препровождены в военный комиссариат Самарской области для постановки на воинский учет, а также привлечены к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ.

Указанные рейды в период 2023-2024 года проводятся в регионе на постоянной основе.

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