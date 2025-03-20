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В Самаре продолжаются учебно-тренировочных сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел
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В Самаре продолжаются учебно-тренировочных сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел

20 марта 2025 14:35
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Для сотрудников-кинологов проведены практические занятия в местах массового пребывания граждан.

В рамках мероприятия для сотрудников полиции проведены практические занятия в местах массового пребывания граждан.

В Самаре, на базе ЦКС областного главка полиции, продолжаются занятия учебно-тренировочных сборов специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел, организованные Федеральным казенным учреждением Центром кинологического обеспечения МВД России.

В сборах принимают участие сотрудники органов внутренних дел из 11 регионов России и представители МВД Республики Беларусь.

В рамках реализации плана проведения учебно-методических сборов по дрессировке и тренировке служебных собак по направлению применения «поиск, обнаружение и обозначение целевых веществ по их запаху», для участников мероприятия проведены практические занятия в местах массового пребывания граждан.

В ходе проведения занятий все кинологические расчеты справились с поставленной задачей.

Кинологам дали рекомендации для улучшения качества работы служебных собак в области их применения.

Организаторы мероприятия подчеркнули эффективность проведения подобных занятий для улучшения профессиональных навыков сотрудников кинологической службы.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия Самара

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