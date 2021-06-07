В Самаре продолжают контроль за соблюдением масочного режима в транспорте

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С началом новой недели комиссионные рейды с участием представителей профильного городского департамента, транспортных предприятий и полицейских стартовали с крупной развязки на улице Ново-Садовой – с остановок автобусов и трамваев «Самарский филиал Третьяковской галереи». Вместе с тем, проверками охватывают все виды городского пассажирского транспорта.

Уже в первый час совместной работы полиция составила административный протокол. За прошедшую неделю оформлено 16 таких административных материалов, а с осени прошлого года – 418.

«Большинство пассажиров на момент проверки находятся в средствах индивидуальной защиты. Некоторые попутчики достают маски из сумок, карманов и немедленно надевают, как только в салон заходят проверяющие. Если у кого-то маска спущена на подбородок, после замечаний ее поправляют, закрывая и рот, и нос. Выявлять граждан, не выполняющих установленные требования, мы продолжаем ежедневно, не снижая темпов. За нарушение масочного режима предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, – напомнил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин. – Полицейские составляют протоколы на месте, затем по мере готовности материалов – обычно в течение ближайших дней направляют их в суды. Те уполномочены принимать решения о наказаниях с учетом всех обстоятельств, при которых было совершено правонарушение».

В профильном департаменте подчеркивают, что надевать средство защиты органов дыхания необходимо перед входом в подвижной состав.

Даже те, кто переболел или получил вакцину, не освобождаются от ответственности, связанной с ношением маски в поездках. До полного снятия режима повышенной готовности в связи с пандемией салоны общественного транспорта будут подвергаться проверкам. Дачные автобусы – не исключение. На маршрутах, следующих к садово-дачным массивам, определены контрольные точки, на которых контрольно-ревизионная служба и служба безопасности перевозчика могут проверить не только наличие масок, но и билетов на проезд.

Фото: администрация Самары