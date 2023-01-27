 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»

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Правовая помощь, просвещение, содействие активным жителям, повышение эффективности управления МКД – ключевые задачи проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой Дом». Напомним, данный проект был инициирован Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в 2021 году.



На территории Самарской области находится 103 территориальных ресурсных центра поддержки актива МКД. В каждом из них специалисты ГДИ Самарской области при участии активистов проекта «Мой дом» и представителей районных администраций раз в месяц проводят индивидуальные консультации по актуальным вопросам сферы ЖКХ, а также дают разъяснения по использованию ресурсов портала ГИС ЖКХ.

26 января очередная такая встреча прошла в Промышленном районе на ул. Краснодонской, 28А. За период с августа 2022 года его посетителями стали порядка 300 активных жителей.