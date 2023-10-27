В Самаре продолжается ОПМ «Профилактика»

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В рамках плановой работы, службы и подразделения самарской полиции проводят оперативно-профилактическое мероприятие в целях профилактики, выявления и раскрытия преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, пресечения бытовой и рецидивной преступности, преступной деятельности лиц в сфере незаконного оборота наркотических средств, выявления нарушений миграционного законодательства Российской Федерации и пресечения нарушений в области безопасности дорожного движения.

Прямо сейчас сотрудники самарской полиции проводят проверку соблюдения законодательства посетителями объектов, расположенных на территории Промышленного и Советского районов областной столицы.