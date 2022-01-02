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В Самаре продолжается дезинфекция подъездов жилых домов

2 января 2022 13:22
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В Самаре продолжается дезинфекция подъездов жилых домов

Последний месяц уходящего 2021 года был отмечен специалистами министерства здравоохранения Самарской области, как период с позитивной динамикой в ситуации с COVID-19. Однако эпидемиологическая ситуация в регионе пока остается напряженной, поэтому мероприятия, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, продолжают реализовываться даже в праздничные дни. Особое внимание уделяется санитарной обработке мест общего пользования в многоквартирных жилых домах.

За качество и своевременность дезинфекционных мероприятий в многоквартирных домах отвечают управляющие компании, ТСЖ, ТСН или ЖСК.  Представители обслуживающих организаций обязаны в ежедневном режиме обрабатывать тактильные поверхности, в том числе поручни, перила, дверные ручки, почтовые ящики, кнопки домофона и лифта. 

В Самаре в общей сложности более 10 тысяч домов, 25 тысяч подъездов, в частности, в Кировском внутригородском районе 1550 домов, 4338 подъездов. 

Контроль за выполнением работ по дезинфекции осуществляют как специалисты администрации, так и управляющие микрорайоном в ежедневном режиме. Свидетельством качественного выполнения работ служат акт, подписанный одним из жителей многоквартирного дома. 

В случае, если управляющая компания, либо ТСЖ не выполняет работы по санобработке надлежащим образом, предусмотрена административная ответственность.

«С марта 20202 года в Кировском районе проведено более 3500 проверок работы управляющих компаний, ТСЖ, ТСН, по результатам которых зафиксировано более 100 нарушений. Все материалы по выявленным нарушениям направляются в соответствующих центр для привлечения руководителей УК за отсутствие проведения мероприятий по дезинфекции многоквартирных домов. Четыре УК привлечены к ответственности повторно», - рассказала консультант отдела жилищного контроля Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара Яна Данилова.

Размер штрафа на юридическое лицо в соответствии с кодексом об административных правонарушениях составляет от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. 

Старшая дома 120 по ул. Ташкентская Ольга Вдовина утверждает, что управляющая компания регулярно проводит дезинфекцию подъездов: 

«Особенно важно сейчас, в пандемию коронавируса, проводить дезинфекцию. Наша управляющая компания регулярно обрабатывает подъезд, даже в праздничные дни. Безопасность прежде всего», - рассказала  Ольга Вдовина.

ца дома 120 по ул. Ташкентская ---- утверждает, что жильцы работой управляющей организации довольны, нареканий нет:

«Наша управляющая компания к дезинфекции и уборке подъездов подходит добросовестно, без дополнительных напоминаний. Жители нашего дома чувствуют себя в безопасности», - рассказала 

Дезинфекцию мест общего пользования в подъездах многоквартирных домов ведут во всех районах города. С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе темпы и объемы работ по санитарной обработке снижать не планируется.

Горожан просят внимательно относиться к своему здоровью и не пренебрегать мерами безопасности: соблюдать социальную дистанцию, носить маски и мыть руки. Берегите себя и окружающих!

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