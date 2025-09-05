Я нашел ошибку
Главные новости:
Выполнившим её условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей региона принять участие в осенней акции «Плати – не ПЕНЯй!»
Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета.
Минцифры РФ и операторы связи разработали техническое решение, позволяющее не блокировать наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы в периоды ограничений
Самарскую область на соревнованиях представляет сборная, сформированная из игроков команд «Ракета» Самара и «Лада-следж» Тольятти.
«Хоккей для всех»: сборная региона принимает участие в Межрегиональном детском турнире по адаптивному хоккею
3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, в Самаре на доме по улице Садовой, 212Б, увековечена память легендарного земляка.
Память на века: в Самаре открыли мемориальную доску герою-фронтовику Виталию Жалнину
Адреса возможных отключений воды в Самаре.
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
В Кинельском районе в молодёжном центре «Лесная сказка» собрались 90 детей из 18 команд, чтобы соревноваться в навыках лесоводства.
В Самарской области прошел юбилейный слёт школьных лесничеств
Особое внимание привлекло выступление взвода девушек-барабанщиц Самарского юридического института ФСИН России.
Исправительная колония №26 УФСИН СО отметила день образования
Итогом оптимизации стало сокращение объема незавершенного производства с возможностью увеличения выпуска продукции без привлечения дополнительного персонала. 
Самарское предприятие  «ГК Гринлайн» повысило производительность благодаря методикам бережливого производства
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей

5 сентября 2025 13:45
159
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей

Студенты факультета архитектуры и дизайна Политеха под руководством доцентов кафедры «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» Дмитрия Орлова и Натальи Орловой подготовили проект благоустройства территорий в Октябрьском районе Самары. Проект Аллеи архитекторов, проектировщиков, изыскателей был выполнен в рамках курсовой работы студентов по инициативе группы компаний «Промстройпроект».

Проектируемая территория разделена на три тематические зоны: «Путь архитекторов», «Аллея проектировщиков» и «Долина изыскателей». Первый участок – по улице Первомайской (от ул. Молодогвардейской до ул. Лесной). Здесь планируется разместить панно «ТЕКТО», инсталляцию, посвященную работе проектировщиков и арт-объект «Портал-измеритель». Дополнят зону скамейки в форме угольников.

«Аллея проектировщиков», которая протянется от Первомайской до Невской мимо первого корпуса Политеха, должна стать комфортным местом для отдыха. По задумке политеховцев, на ней могут появиться столики, высокие скамьи с подсветкой и полками для книг, а вся территория будет защищена от осадков круглыми навесами. Также здесь расположатся амфитеатр, скамейки с декоративными элементами в виде циркулей и центральный арт-объект – логотип Политеха из кортеновской стали, вокруг которого будет установлена круглая скамья.

В «Долине изыскателей», которая будет сформирована между первым, восьмым (ул. Молодогвардейская, 244) корпусами университета и зданием, в котором расположена Межрегиональная общественная организация «Союз проектировщиков» (ул. Невская, 3), студенты-архитекторы предложили проложить дорожку «Тернистый путь», установить панно «Фрагментум» – рельеф из бетона и кортеновской стали с текстурированными абстрактными формами, и сделать арочный тоннель «Деформанс» из кортена с подсветкой.

– Зона проектирования, расположенная вокруг зданий Союза проектировщиков и корпусов Политеха, будет благоустроена с учетом нормативных требований, – говорит Дмитрий Орлов. – Обязательными элементами станут качественное мощение, продуманное освещение, а также приведение лестниц в соответствие с нормативами. Все элементы благоустройства и арт-объекты были разработаны полностью нашими студентами. Они определяли общую стилистику и применяемые технологии.

Курировали проект представители Союза проектировщиков.

Фото: СамГТУ

