В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей

Студенты факультета архитектуры и дизайна Политеха под руководством доцентов кафедры «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» Дмитрия Орлова и Натальи Орловой подготовили проект благоустройства территорий в Октябрьском районе Самары. Проект Аллеи архитекторов, проектировщиков, изыскателей был выполнен в рамках курсовой работы студентов по инициативе группы компаний «Промстройпроект».

Проектируемая территория разделена на три тематические зоны: «Путь архитекторов», «Аллея проектировщиков» и «Долина изыскателей». Первый участок – по улице Первомайской (от ул. Молодогвардейской до ул. Лесной). Здесь планируется разместить панно «ТЕКТО», инсталляцию, посвященную работе проектировщиков и арт-объект «Портал-измеритель». Дополнят зону скамейки в форме угольников.

«Аллея проектировщиков», которая протянется от Первомайской до Невской мимо первого корпуса Политеха, должна стать комфортным местом для отдыха. По задумке политеховцев, на ней могут появиться столики, высокие скамьи с подсветкой и полками для книг, а вся территория будет защищена от осадков круглыми навесами. Также здесь расположатся амфитеатр, скамейки с декоративными элементами в виде циркулей и центральный арт-объект – логотип Политеха из кортеновской стали, вокруг которого будет установлена круглая скамья.

В «Долине изыскателей», которая будет сформирована между первым, восьмым (ул. Молодогвардейская, 244) корпусами университета и зданием, в котором расположена Межрегиональная общественная организация «Союз проектировщиков» (ул. Невская, 3), студенты-архитекторы предложили проложить дорожку «Тернистый путь», установить панно «Фрагментум» – рельеф из бетона и кортеновской стали с текстурированными абстрактными формами, и сделать арочный тоннель «Деформанс» из кортена с подсветкой.

– Зона проектирования, расположенная вокруг зданий Союза проектировщиков и корпусов Политеха, будет благоустроена с учетом нормативных требований, – говорит Дмитрий Орлов. – Обязательными элементами станут качественное мощение, продуманное освещение, а также приведение лестниц в соответствие с нормативами. Все элементы благоустройства и арт-объекты были разработаны полностью нашими студентами. Они определяли общую стилистику и применяемые технологии.

Курировали проект представители Союза проектировщиков.

Фото: СамГТУ