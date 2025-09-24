В Самаре пожарные провели учение в здании банка

112

Учение было направлено на отработку эвакуации и тушения пожара в здании с массовым пребыванием людей. Также проверялось взаимодействие администрации объекта с пожарно-спасательными и другими службами жизнеобеспечения.

По тактическому замыслу, огонь вспыхнул на втором этаже в комнате для приема пищи в результате короткого замыкания.

После сигнала тревоги началась эвакуация персонала из здания банка. К месту происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС России.

Звенья газодымозащитной службы обследовали здание на наличие людей и очага пожара, тем временем другие участники учения проложили рукавные и магистральные линии для тушения огня.

Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС России и администрации банка, «огонь» удалось оперативно локализовать и потушить, условного пострадавшего «спасти» с помощью маски-самоспасателя.

Все цели учения, в котором принимали участие 42 специалиста и 11 единиц техники, были достигнуты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО