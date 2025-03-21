В Самаре появится первая электронная энциклопедия зданий, расположенных в историческом центре

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Первая электронная энциклопедия, в которую войдут истории зданий и интервью жителей исторического центра Самары, будет создана в рамках арт-урбанистической лаборатории «По соседству». С этим проектом муниципальный музей-галерея «Заварка» - отдел музея Эльдара Рязанова стал победителем конкурса программы «Музей без границ: Музей 4.0» благотворительного фонда Владимира Потанина в номинации «Технологии и инструменты».

Проект реализован при участии и поддержке самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, клуба молодых архитекторов «Дом:А», администрации города Самара, а также самарских историков и художников.

«Арт-лаборатория подробно исследует и каталогизирует историческую застройку Ленинского района Самары, где сочетаются деревянные дома, здания в стиле советского неоренессанса и других архитектурных форм. Командой проекта запланировано не просто изучить этот район, но и вовлечь в процесс его жителей, архитекторов, историков, художников и исследователей, чтобы совместно переосмыслить городское пространство», - пояснила руководитель департамента культуры и молодежной политики администрации города Самара Татьяна Шестопалова.

В рамках проекта сотрудники музея-галереи «Заварка» также разработают интерактивную карту с историческими локациями, организуют междисциплинарную выставку «Соседи», построят новые экскурсионные маршруты, в том числе дрейфы, по Ленинскому району. Кроме того, будет издан бумажный путеводитель.

Сроки реализации проекта – с 5 мая 2025 до 28 декабря 2026.

Фото: администрация Самары