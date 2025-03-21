Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках занятия ученики отрабатывали практические навыки на манекенах, наложение медицинских повязок и жгутов при кровотечениях и травмах.
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея
Сроки реализации проекта – с 5 мая 2025 до 28 декабря 2026.
В Самаре появится первая электронная энциклопедия зданий, расположенных в историческом центре
Остаются подтопленными 2 низководных моста в районе н.п. Полудни Кинель-Черкасского района и н.п. Мосты Пестравского района.
МЧС СО: паводковая обстановка в регионе по состоянию на 21 марта
В Самарской области в июне пройдет региональный отборочный этап.
В ПФО реализуется новый проект для работающей молодежи «МолоТ»
Энергетики подробно рассказали о необходимом перечне документов на выдачу технических условий на установку в доме собственного теплообменника.
«Т Плюс»: предоставлены рекомендации по обеспечению качественного горячего водоснабжения общежития № 73 в Тольятти
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на предстоящую неделю
Несколько дней назад здесь произошел несчастный случай, завершившийся, к сожалению, гибелью человека. Мужчина провалился под лед на реке Самара.
Инспекторы ГИМС СО провели профилактический рейд в Волжском районе
Спектакль, впервые поставленный в Большом театре в 1973 году, вновь оживает на самарской сцене.
К 80-летию Великой Победы: премьера музыкальной драмы «Зори здесь тихие…» на Малой сцене САТОБ
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.4
1.55
EUR 92.46
1.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея
30 марта в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Весенняя сюита»
В Самаре продолжаются учебно-тренировочных сборы специалистов-кинологов территориальных органов внутренних дел
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре появится первая электронная энциклопедия зданий, расположенных в историческом центре

21 марта 2025 16:56
85
Сроки реализации проекта – с 5 мая 2025 до 28 декабря 2026.

Первая электронная энциклопедия, в которую войдут истории зданий и интервью жителей исторического центра Самары, будет создана в рамках арт-урбанистической лаборатории «По соседству». С этим проектом муниципальный музей-галерея «Заварка» - отдел музея Эльдара Рязанова стал победителем конкурса программы «Музей без границ: Музей 4.0» благотворительного фонда Владимира Потанина в номинации «Технологии и инструменты». 

Проект реализован при участии и поддержке самарского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, клуба молодых архитекторов «Дом:А», администрации города Самара, а также самарских историков и художников.

«Арт-лаборатория подробно исследует и каталогизирует историческую застройку Ленинского района Самары, где сочетаются деревянные дома, здания в стиле советского неоренессанса и других архитектурных форм. Командой проекта запланировано не просто изучить этот район, но и вовлечь в процесс его жителей, архитекторов, историков, художников и исследователей, чтобы совместно переосмыслить городское пространство», - пояснила руководитель департамента культуры и молодежной политики администрации города Самара Татьяна Шестопалова.

В рамках проекта сотрудники музея-галереи «Заварка» также разработают интерактивную карту с историческими локациями, организуют междисциплинарную выставку «Соседи», построят новые экскурсионные маршруты, в том числе дрейфы, по Ленинскому району. Кроме того, будет издан бумажный путеводитель.

Сроки реализации проекта – с 5 мая 2025 до 28 декабря 2026.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Акценты Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева.
20 марта 2025, 15:53
Вячеслав Федорищев предложил создать Союз производителей и разработчиков БАС
Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева. Политика
512
Гостей региона заинтересовали возможности, созданные для инвесторов в ОЭЗ.
17 марта 2025, 14:09
Делегация Мордовии познакомилась с работой предприятий и инвестплощадок Самарской области
Гостей региона заинтересовали возможности, созданные для инвесторов в ОЭЗ. Экономика
652
Глава региона отметил, что в рамках визита министра строительства и ЖКХ РФ были обсуждены ключевые вопросы, связанные с капитальным строительством и развитием жилищного сектора.
15 марта 2025, 15:03
Вячеслав Федорищев: "Работы возобновляются, будут идти полным ходом, метро будет достроено".
Глава региона отметил, что в рамках визита министра строительства и ЖКХ РФ были обсуждены ключевые вопросы, связанные с капитальным строительством и развитием... Благоустройство
919
В центре внимания
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
21 марта 2025  11:35
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
244
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
21 марта 2025  11:29
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
225
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
21 марта 2025  11:07
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
242
Прошло очередное заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате ВКС, под председательством Вячеслава Федорищева.
20 марта 2025  15:53
Вячеслав Федорищев предложил создать Союз производителей и разработчиков БАС
514
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ
20 марта 2025  14:01
Самарская область в шестой раз участвует в фестивале уличного искусства ФормАРТ
590
Весь список