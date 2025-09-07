В Самаре появится новый район

83

Региональные власти определились с концепцией развития территории около стадиона «Солидарность Самара Арена». Об этом можно судить из презентации, опубликованной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Так, жилой квартал вблизи спортобъекта предлагают назвать районом «Беспилотный». Предполагается, что здесь будет 500 тысяч квадратных метров жилой застройки. Еще 290 тысяч «квадратов» отдадут под офисы, в том числе административные и научные помещения. Под спортивно-зрелизные объекты отвели 86 тысяч квадратных метров. Чуть меньше, 78 тысяч «квадратов», отдано под апартаменты.

Судя по всему, возведение жилого квартала может стать частью масштабного проекта по строительству межвузовского кампуса. Этот объект также планируют разместить вблизи «Солидарность Самара Арены». И, по последней информации, ввести его в эксплуатацию хотят уже не в 2027, а в 2030 году, пишет 63.ру.