В Самаре полицейские организоваио для учащихся техникума познавательное мероприятие

Управление по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области продолжает цикл широкомасштабных профориентационных мероприятий с подрастающим поколением.

Сегодня, в областной столице, Управление по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области организовало для учащихся техникума познавательное мероприятие, призванное познакомить молодёжь с особенностями деятельности сотрудников органов внутренних дел, в котором приняла участие представитель Общественного совета при региональном главке полиции Елена Ефремова.

В рамках встречи сотрудники служб и подразделений полиции раскрыли ребятам секреты своей профессии, рассказали о повседневных задачах, познакомили с процедурой поступления в ведомственные вузы, объяснили, какие требования предъявляются к кандидатам на обучение и рассказали о возможностях карьерного роста.

Заместитель начальника Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Дмитрий Феофанов отметил, что данное мероприятие, организованное при поддержке «Движения Первых», позволяет дать юношам и девушкам наиболее полное представление о службе в органах внутренних дел и призвал ребят серьёзно отнестись к выбору профессии, подчеркнув, что работа в полиции требует не только профессиональных знаний, но и высоких моральных качеств, ответственности и готовности помогать людям.

В свою очередь, Елена Ефремова отметила значимость подобного рода встреч для профессионального самоопределения молодёжи и формирования позитивного образа сотрудника органов внутренних дел, а также подчеркнула, что именно качественное взаимодействие полиции и «Движения Первых» дает возможность познакомить ребят со спецификой полицейской службы.

В завершение мероприятия студенты поблагодарили организаторов за полезную и интересную информацию, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО