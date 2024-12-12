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В Самаре полицейские ночью обнаружили в баре девушек-подростков, пьющих спиртное

12 декабря 2024 09:25
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В Самаре полицейские ночью обнаружили в баре девушек-подростков, пьющих спиртное

При ночной проверке клуб-бара, расположенного на ул. Ставропольской, полицейские обнаружили двух несовершеннолетних, распивающих спиртные напитки, которые им приобрела их совершеннолетняя подруга. Несмотря на уловки одной из девушек, которая пыталась скрыть свою личность под вымышленными данными, полицейские установили личности, вызвали официальных представителей несовершеннолетних и составили  в отношении всех участников, нарушивших закон, протоколы об административных правонарушениях. В том числе в отношении владельца увеселительного заведения составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.14.16 КоАП РФ «Оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота».

Сотрудники полиции напоминают: сообщить обо всех фактах нарушения законодательства, в том числе миграционного, можно в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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