В историческом центре Самары загорелись три дома и надворные постройки
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с водителями
Солнце устроит на Земле сильную магнитную бурю 2 сентября
Визит Путина в КНР продлится четыре дня
Самарцы оценили уровень удовлетворённости своей жизнью на 6,75 баллов
В Самарской области мошенники обманули 22-летнюю девушку, работающую администратором в салоне красоты
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
Россияне с 1 сентября смогут отписаться от спам-звонков в приложении оператора
В Самаре полицейские и общественники провели профилактическое мероприятие в городском парке

31 августа 2025 11:14
169
В Самаре полицейские и общественники провели профилактическое мероприятие в городском парке

Взрослым и детям напомнили основные правила безопасного поведения.

В городском парке культуры и отдыха областной столицы, в целях профилактики правонарушений и повышения правовой грамотности населения сотрудники Госавтоинспекции и инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре при поддержке Общественного совета при городском Управлении МВД провели масштабное профилактическое мероприятие с посетителями и работниками парка.

В ходе мероприятия сотрудники полиции и общественники особое внимание уделили вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и безопасному поведению несовершеннолетних в городской среде.

Инспекторы по делам несовершеннолетних напомнили подросткам и их родителям о важности соблюдения комендантского часа и об ответственности за противоправные действия.

В свою очередь, госавтоинспекторы продемонстрировали правильное использование световозвращающих элементов на одежде и вручили их участникам.

Взрослым разъяснили необходимость постоянного контроля за досугом детей и важность личного примера в соблюдении Правил дорожного движения. Сотрудник самарской Госавтоинспекции подполковник полиции Сергей Зайцев акцентировал внимание взрослых на методах противостояния мошенникам, призвав проводить профилактические беседы с пожилыми родственниками и соседями.

Председатель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Самаре Юрий Силантьев, в свою очередь, отметил высокую эффективность подобных совместных мероприятий: «Проведение данных акций позволяет комплексно подходить к вопросам безопасности, объединяя усилия разных подразделений полиции. Подобная практика будет продолжена и в дальнейшем, ведь главная задача — обеспечить правопорядок и сохранить жизнь и здоровье граждан!»

Полицейские выразили надежду, что полученные знания помогут жителям города избежать опасных ситуаций

В завершение мероприятия полицейский и общественник ответили на интересующие граждан вопросы и раздали им тематические памятки.

 

