В Самаре подвели итоги реализации молодежной политики в 2023 году

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25 ноября 2023 года в Самаре состоялся семинар-совещание для руководителей и специалистов сферы государственной молодежной политики региона. На нем подвели итоги реализации молодежной политики в муниципальных образованиях губернии в 2023 году, отметили наиболее яркие достижения и проекты, а также обозначили ключевые задачи и планы на будущее.

Участниками встречи стали около 100 человек. Среди них руководители органов по делам молодежи всех муниципалитетов губернии, директора Домов молодежных организаций региона.

Со вступительным словом к участникам обратился министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев.

«Дорогие друзья, единомышленники, коллеги! Уже по сложившейся традиции мы ежегодно собираемся всей нашей сферой, сферой государственной молодежной политики – людьми, которые в регионе решают важнейшие задачи становления личности и молодого поколения в целом. Мы видим, что в последние годы со стороны федерального центра внимание к молодежной политике кратно увеличивается. Этому свидетельствуют инфраструктурные и организационные изменения, задачи и подходы к реализации совместных проектов».

Отдельный фокус внимания был сосредоточен на вопросе повышения квалификации специалистов сферы и соответствия профстандарту, а также их участия в различных конкурсах, направленных на демонстрацию и повышение профессиональных навыков и компетенций.

Быть на «одной волне» с молодыми людьми, вовремя услышать молодежь поможет специалистам образовательный проект «Не работа, а миссия», который в текущем году был впервые реализован в Самарской области, благодаря победе региона во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых». Практика показала востребованность данного направления, и в следующем году программа будет продолжена. В рамках семинар-совещания специалистам, успешно прошедшим обучение, вручили дипломы о повышении квалификации.

Еще один важный аспект – участие в конкурсе профессионального мастерства и различных конкурсах, проводимых Росмолодежью.

«Очень важное направление работы – выявлять и поддерживать инициативы активных сотрудников, поощрять их достижения, формировать условия для дальнейшего роста. Ваша ключевая задача – мотивировать коллег к участию в конкурсах, – дополнил Сергей Бурцев. – Это способствует активному обмену опытом, создает атмосферу сотрудничества и взаимного обучения. А в совокупности влияет на профессиональный рост сотрудников, ведет к появлению новых, инновационных инициатив, которые в будущем могут быть внедрены в работу».

Отмечая лучших из лучших, Сергей Бурцев совместно с директором института государственной и муниципальной службы Самарского университета государственного управления «МИР» Денисом Березовским вручили сертификаты участников и дипломы победителей Конкурса профессионального мастерства.

Горизонты возможностей для молодых людей губернии открывают грантовые конкурсы и форумы из линейки Федерального агентства по делам молодежи. Говоря о планах на будущее, руководитель профильного ведомства отметил, что в следующем году молодежный форум «iВолга» вновь пройдет на самарской земле, но уже в статусе Всероссийского, и совместно с Российским движением детей и молодежи.

«iВолга» будет направлена на развитие детско-юношеского движения по всей нашей стране и станет площадкой, на которой соберутся и молодые участники, и педагоги и те, кто занимается организацией движения.

Продолжая тему Председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Кристина Гнатюк, напомнила о государственных задачах поддержки и развития движения.

«Мы охватываем все этапы взросления детей в возрасте от 6 до 18 лет. В этой работе нам помогают наставники, родители, педагоги, вожатые от 18 лет и старше. Таким образом движение охватывает разные возрастные группы всей нашей страны. Наша задача – объединить все общественные институты, организации и создать единое воспитательное пространство вместе с детьми и для детей, где каждый будет идентифицировать себя, свои возможности внутри движения. Ребенок должен понимать ценности, разделять их и знать, что такое «Движение Первых», – подчеркнула Кристина.

Одной из важных тем семинара стало участие муниципальных образований губернии во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых» и обсуждение создания новых молодежных центров.

В конце текущего года многофункциональный молодежный центр откроется в Самаре, в планах на будущее – его создание в Новокуйбышевске. С такой инициативой выступили представители сферы государственной молодежной политики в муниципалитете при формировании областным центром региональной заявки на 2024 год и нашли поддержку.

«Когда мы реализуем такие проекты, мы понимаем для чего работаем. Та программа, которую отрасль ждала десятилетия, появилась в прошлом году. Ее основная цель – приведение молодежной политики в регионах к единым стандартам качества и обеспечение ее комплексного развития, а также развитие инфраструктуры сферы и наполнение ее эффективной содержательной деятельностью по всем направлениям реализации государственной молодежной политики», – поделился с участниками заместитель руководителя департамента по делам молодежи Андрей Золотухин, рассказывая о федеральном конкурсе «Регион для молодых» и его возможностях.

О лидерстве региона в сфере добровольчества и подготовке волонтеров для участия во Всемирном фестивале молодежи рассказала руководитель регионального Ресурсного центра развития и поддержки добровольчества Юлия Рябева.

«Шестая победа Самарской области во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» – это и ваши усилия по включенности в данное направление работы. Кроме того, мы не так давно получили аналитику по реализации проекта «МЫВМЕСТЕ» в регионах России. Самарская область вошла в число трех регионов-лидеров в стране», – поделилась Юлия Рябева.

Руководитель центра отметила важность продолжения выстроенной в губернии работы в сфере добровольчества и обозначила задачи на перспективу.

Еще одно грандиозное событие ждет в 2024 году молодых людей – Всемирный фестиваль молодежи. И если прием заявок в волонтерский корпус завершился 15 ноября, то от участников их ждут до 1 декабря на официальном сайте фестиваля (https://fest2024.ru). При этом важно пройти все этапы заполнения заявки: от ее подачи до видеовизитки.