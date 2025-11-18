83

В Самаре подвели итоги месячников гражданской защиты и гражданской обороны. Специалисты управления гражданской защиты администрации города провели около 1300 мероприятий во взаимодействии с отраслевыми подразделениями городской и районных администраций, МЧС, социальными учреждениями, промышленными предприятиями, крупными торгово-развлекательными центрами и другими объектами потребительского рынка.



Во всех общеобразовательных организациях, а также в дошкольных учреждениях Самары состоялись «Открытые уроки безопасности». Специалисты рассказали детям и подросткам о порядке действий при получении сигнала оповещения «Внимание всем!», а также напомнили правила дорожной и противопожарной безопасности. Для учащихся школ №№ 166 и 173 МКУ «Поисково-спасательный отряд города Самара» организовал на своей базе ознакомительные экскурсии с демонстрацией аварийно-спасательной техники, а школах №№ 53 и 87 спасатели отработали с детьми действия при угрозе и возникновении нештатных ситуаций. Также в школах города прошли проверки готовности систем оповещения, инструктажи обучающихся, педагогов и персонала, тренировочные эвакуации.



Дошкольные учреждения, где занимаются самые маленькие самарцы, подготовили выставки по темам «Азбука пешеходов», «Как вести себя при пожаре» и др. С задействованием мобильной Лаборатории безопасности в 17 муниципальных образовательных учреждениях прошли профилактические мероприятия «Культура на дорогах» и совместная акция с ОАО «РЖД» «Уступи дорогу поездам».

1 октября в Самаре проверили систему централизованного оповещения населения с включением электросирен и громкоговорящих устройств. В рамках Всероссийского этапа штабной тренировки проверена исправность всех технических средств оповещения, отработана организация работы эвакуационных пунктов и перевод станций метрополитена в режим защитного сооружения, проведен смотр личного состава поисково-спасательного отряда и нештатных формирований.

Фото: пресс-служба администрации Самары