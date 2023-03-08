В Самаре под охрану взяли Дом с атлантами и Особняк Зеленко

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В Самаре взяли под охрану "Дом с атлантами", расположенный на ул. Венцека, 55 и "Особняк А.У. Зеленко" на ул. Самарской 179а. Соответствующие постановления опубликованы на сайте областного правительства.

Оба кирпичных здания признаны объектами культурного наследия (ОКН) регионального значения и выполнены в стиле модерна. В частности, под защиту попали объемно-пространственные композиции ОКН, строительные конструкции, построение и декор фасадов.

Кирпичный двухэтажный "Особняк А. У. Зеленко" был построен в 1903 году. Сейчас там расположен дом журналиста и литератора. "Особняк Шихобаловых", известный как "Дом с атлантами" построен в конце 19 века по проекту архитектора Александра Щербачева. Свое название он получил из-за лепных украшений, пишет Волга Ньюс.

Фото: https://cultnaslediesamregion.ru