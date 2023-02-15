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В Самаре почтили память героев, погибших при исполнении служебного долга за пределами Отечества

15 февраля 2023 14:27
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Отдавая дань уважения павшим воинам, самарцы возложили цветы к мемориалу на площади Памяти и почтили их память минутой молчания.

Сегодня в Самарской области проходят мероприятия, посвященные памятной дате России - Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В Самаре на площадь Памяти почтить память погибших на службе соотечественников пришли губернатор Дмитрий Азаров, представители Правительства области, депутаты, члены общественных, ветеранских и молодежных организаций, юнармейцы и волонтеры, неравнодушные жители региона. Отдавая дань уважения павшим воинам, самарцы возложили цветы к мемориалу на площади Памяти и почтили их память минутой молчания.

В этот день, 15 февраля, в 1989 году последняя колонна советских войск покинула афганскую землю.

«Сегодня мы вспоминаем воинов-интернационалистов, воинов, исполнивших свой долг зачастую далеко за пределами нашей Родины, но, безусловно, стоящих на защите интересов нашей страны и нашего народа. Они, верные своему долгу и присяге, воодушевленные светлыми, немеркнущими подвигами героев Великой Отечественной войны, до конца остались верны нашей Родине. Верны и сегодня. Мы здесь, чтобы помнить, чтобы вновь поблагодарить каждого, кто не дрогнул, проявил мужество и героизм, кто и сегодня вдохновляет, учит, помогает бойцам и защитникам нынешнего поколения», - отметил Губернатор, обращаясь к присутствующим на торжественном митинге.

Глава региона подчеркнул, что наши земляки, участвующие в СВО, продолжают дело своих прадедов и дедов, противоборствуя нацизму. Они равняются и на героизм воинов-интернационалистов.

«Я сердечно благодарю организации ветеранов воинов-интернационалистов, афганцев за их вклад в подготовку защитников Отечества на всех этапах. Знаю о вашей огромной работе, - обратился Дмитрий Азаров к членам ветеранских общественных организаций. - Ветераны боевых действий приняли самое активное участие в подготовке военнослужащих на территории Самарской области: передавая свой опыт, навыки, свою доблесть и мужество, рассказывая о временах, когда им приходилось нести службу - и несли они ее с честью. Уверен, что эти слова поддержки крайне важны для защитников Отечества нынешних времен. И они делом подтверждают, что на Самарской земле всегда чтут и помнят героев, всегда верны своему Отечеству».

Отдельно глава региона поблагодарил ветеранские организации, которые поддерживают семьи военнослужащих, потерявших своих близких, и помогают им.

«Мы будем помнить всегда подвиг каждого героя, каждого защитника, каждого гражданина страны, который верен нашей Отчизне. Светлая память о павших героях навсегда останется в наших сердцах», - сказал губернатор.

Памятная дата 15 февраля была утверждена как единый День памяти обо всех гражданах России, проявивших самоотверженность и преданность Родине при участии в боевых действиях за рубежом.

Как подчеркнул председатель совета Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», участник боевых действий в Афганистане полковник Владимир Репринцев, наши воины принимали участие в боевых действиях в разных горячих точках, и где бы ни были, они показывали пример мужества, героизма и отваги.

Он отметил, что СВО на Украине – это лишь часть большого противостояния России практически всему военному блоку НАТО: «Это война и экономическая, поскольку против нашей страны объявлен беспрецедентный режим санкций, это и война информационная, это и война идеологическая, и война против нашей культуры».

«В этих условиях главная задача нас всех - это военно-патриотическое воспитание молодого поколения, воспитание в нашей молодежи любви к Родине и готовности встать на ее вооруженную защиту», - считает он.

В числе пришедших к мемориалу на площади Памяти - подполковник запаса, кавалер двух орденов Красной Звезды Игорь Фраерман, участник боевых действий в Афганистане. Приехал в Афган молодым лейтенантом в должности командира взвода, вышел оттуда в должности командира мотострелковой роты. «Для меня Афганистан в первую очередь проверка на крепость во всех отношениях. В первую очередь - человеческие качества, профессиональные качества. Это проверка на крепость дружбы, взаимовыручки», - рассказал он.  

15 февраля для него особый день. «Я потерял там своих друзей. Поэтому для меня это такой день, который я никогда не пропускаю - отдать дань памяти павших», - говорит он.  Эта дата, по его словам, важна и для молодежи – это часть истории нашей страны. «Я очень много читал об этом событии, об этом надо помнить. Я стал кадетом, потому что хочется помнить, гордиться и быть достойным тех воинов, которые защищали интересы нашего государства», - поделился курсант военного учебного центра при Самарском университете Тимофей Артемов.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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