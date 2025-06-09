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В Самаре пляжный сезон начнется с 12 июня

9 июня 2025 13:02
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В Самаре пляжный сезон начнется с 12 июня

Об этом сообщил глава областной столицы Иван Носков.

На берегу Волги в Самаре усиленно идет подготовка к открытию пляжного сезона. Так, в минувшие выходные завезли свежий песок, также ведется установка и обновление необходимого инвентаря - скамеек, раздевалок, навесов, урн и туалетов.

В этом году в столице региона будет работать десять пляжей общей протяженностью 4 км. Официально купальный сезон стартует с началом праздничных выходных - 12 июня.

Традиционно на спусках по ул. Некрасовской и Полевой организуют инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с детьми.

Многие уже отдыхают на песке вдоль Волги, поэтому спасатели приступили к дежурствам на берегу. В течение нескольких дней на реке обозначат безопасные места для плавания с помощью буйков, пишет Сова.

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