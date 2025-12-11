В Самаре планируют узаконить существующий недострой на улице Куйбышева, 42

В УФСИН Самарской области 10 декабря 2025 года рассказали о том, что планируют узаконить существующий недострой на улице Куйбышева, 42, проведя его реконструкцию в полном соответствии с действующим законодательством и утвержденными градостроительными регламентами.

В 2002 году на месте сгоревшего во время трагического пожара здания ГУВД было начато новое строительство. Поскольку на этой территории установлены градостроительные ограничения, включая предельно допустимую высоту застройки, региональное УФСИН намерено получить в администрации разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства во время реконструкции, пишет СитиТраффик.

Высота строения - 27,48 метров.

Фото: УФСИН Самарской области