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В Самаре перед 8 марта средний чек в категории женской одежды почти удваивается

3 марта 2025 10:37
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в Самаре перед 8 марта средний чек в категории женской одежды почти удваивается

МЕГА в преддверии Международного женского дня оценивает рост товарооборота в своих ТЦ на 20%.

Высокий спрос ожидается не только в традиционных для этого праздничного периода категориях — косметике и парфюмерии (+38%), — но и в детских товарах (+37%). Также существенный прирост будет виден в обуви и сумках (+21%), аксессуарах и ювелирных украшениях (+20%). 

Не отстают и различные гаджеты: мужчины на 8 марта продолжают дарить дамам новые смартфоны (+15%), рост ожидается в новой категории — аэрогрили (+7%).

Что мужчины дарят на 8 марта в регионах МЕГИ:

  • Лучшие друзья москвичек — бриллианты: лидируют траты на ювелирные украшения (+45%).
  • В Санкт-Петербурге отдают всё лучшее детям: продажи детских товаров показывают рост 62%, что больше, чем в любом другом регионе. 
  • Самара оказалась самым модным городом: перед 8 марта средний чек в категории женской одежды почти удваивается.
  • Уфа, Екатеринбург, Новосибирск делают ставку на косметику (+28%), а Ростов-на-Дону – на женскую обувь (+24%).
  • На Кубани отдают предпочтение гаджетам для красоты (+15%).
  • В Омске и Казани дарят ароматы. Продажи в сегменте парфюмерии вырастают на 31-36%.
  • Мужчины в Нижнем Новгороде выбирают для своих женщин спортивные товары для здорового образа жизни (+12%).

В первый месяц весны россияне готовы побаловать себя не только шопингом, но и новыми гастрономическими впечатлениями. В марте 2024 количество гостей ресторанов вырастает на 10%

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