в Самаре перед 8 марта средний чек в категории женской одежды почти удваивается

МЕГА в преддверии Международного женского дня оценивает рост товарооборота в своих ТЦ на 20%.
Высокий спрос ожидается не только в традиционных для этого праздничного периода категориях — косметике и парфюмерии (+38%), — но и в детских товарах (+37%). Также существенный прирост будет виден в обуви и сумках (+21%), аксессуарах и ювелирных украшениях (+20%).
Не отстают и различные гаджеты: мужчины на 8 марта продолжают дарить дамам новые смартфоны (+15%), рост ожидается в новой категории — аэрогрили (+7%).
Что мужчины дарят на 8 марта в регионах МЕГИ:
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