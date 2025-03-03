в Самаре перед 8 марта средний чек в категории женской одежды почти удваивается

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МЕГА в преддверии Международного женского дня оценивает рост товарооборота в своих ТЦ на 20%.

Высокий спрос ожидается не только в традиционных для этого праздничного периода категориях — косметике и парфюмерии (+38%), — но и в детских товарах (+37%). Также существенный прирост будет виден в обуви и сумках (+21%), аксессуарах и ювелирных украшениях (+20%).

Не отстают и различные гаджеты: мужчины на 8 марта продолжают дарить дамам новые смартфоны (+15%), рост ожидается в новой категории — аэрогрили (+7%).

Что мужчины дарят на 8 марта в регионах МЕГИ:

Лучшие друзья москвичек — бриллианты: лидируют траты на ювелирные украшения (+45%).

В Санкт-Петербурге отдают всё лучшее детям: продажи детских товаров показывают рост 62%, что больше, чем в любом другом регионе.

Самара оказалась самым модным городом: перед 8 марта средний чек в категории женской одежды почти удваивается.

Уфа, Екатеринбург, Новосибирск делают ставку на косметику (+28%), а Ростов-на-Дону – на женскую обувь (+24%).

На Кубани отдают предпочтение гаджетам для красоты (+15%).

В Омске и Казани дарят ароматы. Продажи в сегменте парфюмерии вырастают на 31-36%.

Мужчины в Нижнем Новгороде выбирают для своих женщин спортивные товары для здорового образа жизни (+12%).

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