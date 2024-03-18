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В Самаре отпраздновали 10-летие «Русской весны»

18 марта 2024 20:06
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Состоялся митинг-концерт «Русская весна», посвященный десятой годовщине вхождения в состав России Республики Крым и города Севастополя.

В понедельник, 18 марта, в Самаре во Дворце спорта им. В. Высоцкого состоялся митинг-концерт «Русская весна», посвященный десятой годовщине вхождения в состав России Республики Крым и города Севастополя. Договор о принятии этих территорий в Российскую Федерацию был подписан 18 марта 2014 года, по итогам референдума, который состоялся 16 марта.

Со значимой датой земляков поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул: в сегодняшнем дне объединились события, тесно связанные между собой судьбоносными решениями и глубоким смыслом.

«Десять лет назад благодаря волеизъявлению людей, жителей Крыма и России, Крым вернулся в родную гавань. А всего несколько часов назад завершились выборы президента страны, и наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин получил полную поддержку российского народа. Я поздравляю вас с этими знаменательными событиями, - обратился Дмитрий Азаров к собравшимся. - И я горд тем, что наша Самарская область, как настоящий опорный край державы, продемонстрировала выдающийся результат».

Губернатор отметил: выборы президента ознаменовались небывалой активностью людей. Для Самарской области это стало ответом врагу на атаки на наш регион.

«Спасибо, дорогие патриоты! Спасибо за вашу активность, спасибо за ваш вклад в победу!» - выразил признательность Дмитрий Азаров.

Глава региона отдельно поблагодарил членов участковых, территориальных избирательных комиссий, наблюдателей, волонтеров - всех, кто содействовал в подготовке и проведении выборов. «Конечно же, благодарю и наших лидеров общественных организаций, инициативных групп, всех своих земляков, кто пришел на избирательные участки и проголосовал за Россию. Именно так, объединив усилия, мы достигнем новых побед под руководством нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина!»

Губернатор подчеркнул: наши доблестные защитники Отечества, наши земляки сегодня с оружием в руках отстаивают суверенитет нашей Родины, право страны двигаться вперед к новым победам. «Низкий поклон героям-защитникам, низкий поклон семьям военнослужащих, которые сегодня в зале. Я также благодарю всех людей, которые принимают участие в помощи, поддержке наших Вооруженных Сил, вносят свой вклад в победу», - обратился Дмитрий Азаров.

Глава региона поздравил земляков с юбилеем воссоединения Крыма с Россией: «Крым как будто открыл второе дыхание нашей национальной гордости, уверенности в собственных силах, а значит, любая задача нам по плечу. Опираясь на мнение людей, откликаясь на их инициативы, Президент вырабатывает курс развития нашей Родины, и все инициативы людей были учтены в Послании, которое он огласил 29 февраля. Это новые национальные проекты, новые горизонты развития, новые победы России».

Дмитрий Азаров добавил: Крымская весна связана с непобедимым духом российского народа и его национальным лидером. «Я знаю, что и в будущем мы, проявляя свою гражданскую активность, истинный патриотизм, будем добиваться новых высот», - заключил он.

В ходе торжественного мероприятия отличившимся жителям Самарской области также были вручены государственные и региональные награды: Благодарность Министерства обороны РФ,  почетный знак Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской», медаль «За доблесть и отвагу», памятный знак «В память военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года» в рамках международного патриотического проекта Парад Памяти, государственная награда Луганской Народной Республики знак «За гуманитарную помощь».

В числе получивших знак «За гуманитарную помощь» - Анастасия Андрейченко, координатор гуманитарного движения «Гуманитарный движ». Команда с 2014 года помогает военным и мирному населению Донбасса и Луганщины. С начала проведения специальной военной операции возят гуманитарную помощь военнослужащим, добровольцам, контрактникам и   мобилизованным Самары и других регионов страны. Анастасия Андрейченко отметила, что воссоединение Крыма с Россией было колоссальным событием. «Я бываю в Крыму достаточно часто, мы зачастую возим гуманитарные грузы через Крым, и я сама вижу, как меняется полуостров, как меняются дороги, как относятся люди к нам, как приветствуют», - поделилась волонтер. 

Александр Ильин, руководитель направления военно-исторической реконструкции в рамках Международного патриотического проекта «Парад Памяти», награжденный памятным знаком «В память военного парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года», - крымчанин, родом из Феодосии. 

«Как большинство крымчан, мы всегда себя ощущали частью большой страны, и все те годы мои друзья, мои хорошие знакомые, моя мама, которая живет там, - они ждали возвращения Крыма в Россию. То, что произошло 10 лет назад, это восстановление справедливости. В последние три дня произошло то же самое, что и 10 лет назад – страна показала, что она может сплотиться вокруг своего сильного лидера, который ей необходим в такие сложные времена.  Для меня сегодня это личный праздник, - рассказал он. - С 2014 года я каждый год туда езжу, отмечаю большие перемены -  само собой, наш красавец-мост, трасса «Таврида». Меняются города.  Даже моя маленькая Феодосия, достаточно долгое время забытая, сейчас меняется. Меняется ритм жизни, люди стали спокойнее -  это самое, наверное, важное. И люди говорят на своем языке, на котором привыкли говорить, на русском». 

 

Фото: Юлия Рубцова

Теги: Самара

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