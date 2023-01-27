В Самаре отметят День воинской славы России

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27 января - День воинской славы России.

Именно в этот день в 1944 году город Ленинград был полностью освобожден советскими войсками от блокады немецко-фашистских захватчиков. Традиционно 27 января проходят проходят торжественные мероприятия.

В этот памятный день в городском парке Победы состоится возложение цветов к Вечному огню.

В учреждения образования и культуры проходят классные часы и патриотические мероприятия. В том числе ребята принимают участие во Всероссийской Акции «Блокадный хлеб», которая посвящена истории обороны и блокады Ленинграда.