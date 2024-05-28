В Самаре отметят 35-летие «Самарского областного татарского общества «Туган тел»

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31 мая 2024 года в 15:00 в ДК «Металлург» состоится торжественное мероприятие, посвященное 35-летию общественной организации «Самарское областное татарское общество «Туган тел» («Родной язык»).

Как отмечают организаторы мероприятия, его рабочая часть стартует с тематических секций в 10:00. Модераторам и гостям предстоит принять участие в «мозговых штурмах» по направлениям «Национальная культура», «Образование», «История и краеведение», «Бизнес и благотворительность», «Религия», «Спорт», а также «Семейные традиции», ведь 2024 год – Год семьи.

Цель мероприятия – выработать идеи и решения, направленные на рост интереса татарского населения к своим «корням», здоровому образу жизни, вовлечение как можно большего количества татар в общественную работу для сохранения и дальнейшего развития традиционных национальных ценностей.

СОТО «Туган тел» было создано в 1989 году. Тогда же усилиями активистов общества в Самаре после перерыва в 60 лет был проведен национальный праздник Сабантуй, открылась татарская воскресная школа, позже преобразованная в муниципальное образовательное учреждение «Яктылык», началось строительство Соборной мечети, стали регулярными фестивали «Играй, гармонь!», на волнах областного радио зазвучала передача на татарском языке, а также учреждена областная татарская газета «Бердәмлек». Тем самым была возобновлена работа по пропаганде историко-культурного наследия самарских татар, изучению и сохранению татарского языка. Эти и другие начинания культурного центра «Туган тел» послужили примером для татарской общественности в Тольятти, Сызрани, Похвистнево и других городах и районах области, где началась планомерная работа среди татарского населения. Татарское общество «Туган тел» стало стимулом для создания национально-культурных центров многих народов, проживающих в нашем регионе, издания книг и газет на национальных языках.

Сегодня СОТО «Туган тел» успешно развивает свою культурно-просветительскую деятельность. Организуются татарские национальные праздники, оказывается содействие в создании учебных классов по изучению татарского языка, проводятся олимпиады школьников по татарскому языку и литературе, издаются газеты «Бердэмлек» и журнал «Самаркие татары». Кроме того, уже одинадцатый год работает двуязычный Интернет-портал “Самтатньюс”. Помимо этого, укрепляются связи с татарскими общественными организациями России, ближнего и дальнего зарубежья.

Основными задачами самарского областного татарского общества «Туган тел» были и остаются координация усилий татарской общественности для содействия дальнейшему развитию культуры, изучению истории, языка и традиций татарского народа, ознакомление населения нашего региона с культурой, историей и обычаями татар.

Особое внимание уделяется подрастающему поколению. При областной организации действует «молодежное крыло» “Туган тел”, ежегодно формируются группы учащихся для отправки в межрегиональный лагерь, где дети погружаются в изучение татарской культуры и языка.

Фото: администрация Самары