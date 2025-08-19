Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиянам рассказали о народных приметах на 19 августа.
19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас
Полицейским они пояснили, что во время распития спиртных напитков у них закончились деньги и алкоголь.
Пьяные приключения: два жителя Волжского района украли вещи из чужого автомобиля
Прививочная кампания начнется в регионе в начале осени – 1 сентября.
В Самарскую область поставлено почти 600 тысяч доз вакцин от гриппа
Он быстрее всех других специалистов подключил и настроил электропривод AUMA.
Специалист «РКС-Самара» поставил новый производственный рекорд
По итогам совместной встречи более 200 студентов и школьников выразили готовность трудиться на предприятии в составе студотрядов, 50 из них уже заполнили членские карточки.
Самарские студенческие отряды начали сотрудничество с компанией «Т Плюс»
Фигурант в нежилом помещении, расположенном Советском районе города Самары, осуществлял незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования.
Самарец за незаконную игорную деятельность ответит перед судом
Ветеранов и работников авиации поздравили с профессиональным праздником.
В Самаре отметили День Воздушного Флота России
Выставка называется «Пограничное состояние» потому, что, оказавшись на ней, каждый волен самостоятельно решать, где проходят границы и как их определять.
«Пограничное состояние»: в СОУНБ откроется выставка Татьяны Казаковой и Егора Ельцова
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
В Самаре отметили День Воздушного Флота России

19 августа 2025 13:11
110
Ветеранов и работников авиации поздравили с профессиональным праздником.

В Самаре отметили День Воздушного Флота России – профессиональный праздник авиаторов, работников авиационной инфраструктуры, а также  ветеранов отрасли. На торжественном мероприятии в Самарском театре юного зрителя «СамАрт»  сотрудникам самарского аэропорта вручены награды и благодарственные письма Губернатора Самарской области, главы города, Самарской Губернской Думы и Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

С приветственными словами и поздравлениями выступили заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Марина Сидухина, Главный федеральный инспектор по Самарской Области Михаил Феоктистов и глава города Самара Иван Носков.

В рамках церемонии Иван Носков вручил благодарственные письма заведующей службой эксплуатации зданий и сооружений Валентине Ивановой, начальнику группы подразделения транспортной безопасности Сергею Селиванову, диспетчеру подразделения транспортной безопасности Светлане Самелюк, помощнику исполнительного директора АО «Международный аэропорт Курумоч» Светлане Латыповой.

Отметим, что пассажиропоток Международного аэропорта «Курумоч» в 2024 году составил 3,57 млн пассажиров. Сам аэропорт, образованный в 1957 году, сегодня является аэропортом IV класса, располагает аэродромом класса «Б» с двумя взлетно-посадочными полосами с искусственным покрытием, пассажирским перроном и местами стоянки воздушных судов.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
428
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
430
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
805
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
625
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
737
