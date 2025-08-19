110

В Самаре отметили День Воздушного Флота России – профессиональный праздник авиаторов, работников авиационной инфраструктуры, а также ветеранов отрасли. На торжественном мероприятии в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» сотрудникам самарского аэропорта вручены награды и благодарственные письма Губернатора Самарской области, главы города, Самарской Губернской Думы и Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.



С приветственными словами и поздравлениями выступили заместитель председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Марина Сидухина, Главный федеральный инспектор по Самарской Области Михаил Феоктистов и глава города Самара Иван Носков.



В рамках церемонии Иван Носков вручил благодарственные письма заведующей службой эксплуатации зданий и сооружений Валентине Ивановой, начальнику группы подразделения транспортной безопасности Сергею Селиванову, диспетчеру подразделения транспортной безопасности Светлане Самелюк, помощнику исполнительного директора АО «Международный аэропорт Курумоч» Светлане Латыповой.



Отметим, что пассажиропоток Международного аэропорта «Курумоч» в 2024 году составил 3,57 млн пассажиров. Сам аэропорт, образованный в 1957 году, сегодня является аэропортом IV класса, располагает аэродромом класса «Б» с двумя взлетно-посадочными полосами с искусственным покрытием, пассажирским перроном и местами стоянки воздушных судов.

Фото: администрация Самары