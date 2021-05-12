В Самаре отметили 800-летие легендарного русского полководца Александра Невского

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В Доме офицеров Самарского гарнизона состоялся концерт государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки» и премьера документального фильма, посвященный 800-летию легендарного русского полководца Александра Невского.

Мероприятие прошло в большом концертном зале Дома офицеров. В нем приняли участие около 600 военнослужащих, кадетов и юнармейцев города Самары.

Государственный ансамбль песни и танца «Волжские казаки» выступил с художественной музыкально-литературной композицией, посвященной великому полководцу. В рамках программы был показан 15-минутный документальный фильм Дома офицеров "Александр Невский"

Выдающийся государственный деятель и полководец Александр Невский родился 13 мая 1221 года в Переславле-Залесском.

Видео смотрите здесь.

Фото: пресс-служба ЦВО