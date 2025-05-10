В Самаре отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

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Грандиозное зрелище состоялось в исторической части областной столицы, пишет Сова.

В областной столице отметили 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На набережной Волги прогремел артиллерийский салют, а на площади Куйбышева - праздничный фейерверк.

Самарцы приходили на праздничный концерт семьями и не только. А фейерверк запустили в 22:00 сразу после выступлений известных артистов: Сергея Войтенко, Ларисы Долиной и группы "Чайф".

Залпы артиллерийского салюта прогремели в это же время с Волги, напротив Струковского сада. Самарцы спускались на пляж, чтобы насладиться зрелищем. Оно длилось около 12 минут.

Праздник начался с Парада Победы.

Кроме того, 10 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" (0+).

Вечером самарцы посмотрели торжественный концерт с известными артистами, который завершился праздничным фейерверком.