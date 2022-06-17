В Самаре отметили 155-летие Российского Красного Креста 

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В Самаре в Доме культуры им. А.С.Пушкина прошла праздничная встреча, посвященная 155-летию Российского Красного Креста. Сегодня десятки тысяч человек служат милосердию в рядах старейшей гуманитарной организации России. Ежедневно они совершают тысячи добрых дел. В их числе – Самарский Красный Крест. Своей миссией участники благотворительной организации считают предупреждение и облегчение страданий людей, защиту жизни и здоровья человека.

В составе регионального отделения – порядка 4000 участников. Основная программа - «Служба милосердия». Медико-социальные услуги в течение года получают около 300 одиноких тяжело больных людей.

«В Самаре с 1994 года при поддержке областного правительства реализуется программа «Служба милосердия». Сорок две медицинских сестры помогают тяжелобольным, а также одиноким бабушкам и дедушкам по всей Самарской области. Сейчас на обслуживании находится 230 человек, - рассказывает председатель Самарского регионального отделения «Российский Красный крест» Галина Подлужная. - Мы помогаем только тяжелым больным, которые не охвачены социальной службой, но нуждаются в постоянном присмотре и поддержке. Среди них пожилые люди, которые больны сахарным диабетом в тяжелой форме, бронхиальной астмой, больные туберкулезом, а также пациенты с онкологией. Подопечных нам предлагают лечебные учреждения, где те проходили или проходят лечение. Все услуги наших сестер милосердия бесплатны. Это чудесные люди, которые несут добро, и их добро возвращается к ним сторицей».

«Там, где это необходимо, помогают волонтеры Красного Креста, которые придут к человеку, которому плохо, окажут необходимую помощь. Здесь мы, конечно, без них не обойдемся», - отметил замминистра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Сестра милосердия Лидия Лугина восемь лет бескорыстно помогает нуждающимся. В медицине она работает уже 54 года, 45 из них – фельдшером на станции сокрой помощи. Помогать людям продолжает и после выхода на пенсию. В 2014 году женщина услышала про Самарский Красный Крест и сразу пошла туда работать.

«Мне нравится помогать людям. Если я помогу, мне помогут, третий, глядя на это, кому-то поможет – мы все вместе к чему-то хорошему точно придем. И дети, видя добро, тоже растут отзывчивыми и искренними людьми», - признается Лидия Ивановна Лугина.

Для Марии Даниловны и Николая Андреевича Губановых Лидия Ивановна - человек, на которого всегда можно положиться. Женщина помогает пожилым супругам и лекарства принести, и продукты. Если нужно - и укол сделает. Всегда поддерживает добрым словом и делом.

«Мы знакомы с Лидой сорок лет, – рассказывает Мария Даниловна, – и за все это время ни разу не ссорились. Она всем помогает, всем делится. И за домом нашим следит – дорогу осенью выбила нам, детская площадка – тоже ее заслуга, цветы и деревья сажает. Одним словом, золотой человек, каких сегодня не часто встретишь».

Сейчас представители Красного Креста принимают активное участие в помощи вынужденным переселенцам. В рамках оперативного штаба «МЫВМЕСТЕ» работает центр по сбору гуманитарной помощи для прибывающих граждан из ДНР и ЛНР, организованный Самарским Красным Крестом совместно с сотрудниками и волонтерами-добровольцами колледжа сервисных технологий и дизайна.

В торжественном мероприятии в ДК им. Пушкина приняли участие председатели местных отделений Самарского Красного Креста, активисты, ветераны и почетные доноры, представители областного Правительства, Самарской Губернской и Самарской городской думы, министерства здравоохранения и министерства социально-демографической и семейной политики области области. Активистам и ветеранам Самарского Красного Креста вручили грамоты и благодарности.

Праздничное мероприятие в ДК им. А.С.Пушкина лишь часть масштабной кампании, посвященной юбилею крупнейшей гуманитарной организации России. В рамках празднования 155-летия Российский Красный Крест проводит по всей стране мастер-классы, онлайн-уроки, дни открытых дверей. В региональных отделениях - тренинги для местных жителей и сбор гуманитарной помощи нуждающимся.

Год назад на XVII Съезде РКК новым председателем был избран Павел Савчук, после чего началась широкомасштабная перезагрузка деятельности организации. За прошедшее время она серьезно модернизировала свои программы, расширила направления деятельности, усилила свой кадровый состав, открыла 7 новых региональных отделений, собственную Академию и Лингвистический центр, приступила к масштабной работе по подготовке кадрового резерва сотрудников и добровольцев и переводу документов Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца на русский язык.

За 155 лет Российский Красный Крест сохранил и приумножил свои традиции, основанные на высоких идеалах милосердия и гуманизма. История организации неразрывно связана с историей страны. В годы Первой и Второй мировых войн под флагом Красного Креста объединились десятки тысяч добровольцев, были обучены сотни медсестер и санитаров, началось развитие донорского движения в стране. Национальное общество активно занималось и занимается по сей день просветительской деятельностью в области здравоохранения и социальной политики.

Сегодня Красный Крест обучает навыкам первой помощи, формирует команды реагирования на ЧС, реализует социальные и гуманитарные программы, содействует воссоединению семей, разлученных чрезвычайными обстоятельствами, популяризирует донорство крови и костного мозга.

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