Я нашел ошибку
Главные новости:
Участниками меморандума стали сразу семь регионов, входящих в Приволжский федеральный округ.
Дмитрий Богданов подписал меморандум о взаимодействии между Самарской областью и Республикой Башкортостан по созданию Евразийского экономического центра
Лаврицидная обработка является неотъемлемой частью мероприятий, которые необходимо проводить в рамках летнего содержания общественных пространств.
На Вертолетной площадке в Самаре провели обработку от комаров
Это будет школа для одаренных детей, которую компания намерена финансировать.
Компания «Феррони» построит в Тольятти новую школу
И I Областной детский фестиваль военно-патриотического творчества «Память».
В Исаклинском районе состоялись открытая детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Орлёнок» 
Игорь Комаров отметил успехи Самарской области на Международном экономическом форуме.
Самарская область подписала соглашения о сотрудничестве с регионами ПФО на ПМЭФ-2022 
В честь этого события в зале прилёта пройдет торжественное мероприятие с участием руководства аэропорта и сотрудников представительства авиакомпании, региональных властей и СМИ. 
Самарский аэропорт Курумоч примет 200-тысячного пассажира Аэрофлота
Своей миссией участники благотворительной организации считают предупреждение и облегчение страданий людей, защиту жизни и здоровья человека.
В Самаре отметили 155-летие Российского Красного Креста 
Начался второй этап регионального просветительского проекта «Ехать и читать!»
В Самарской области появились литературные автобусы и маршрутки
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.87
0.21
EUR 58.96
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится прямая линия самарского Росреестра для молодежи
В Самаре музей Эльдара Рязанова проведет мастер-класс для детей
В СУ СКР СО прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников ведомства
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре отметили 155-летие Российского Красного Креста 

17 июня 2022 17:24
89
Своей миссией участники благотворительной организации считают предупреждение и облегчение страданий людей, защиту жизни и здоровья человека.

В Самаре в Доме культуры им. А.С.Пушкина прошла праздничная встреча, посвященная 155-летию Российского Красного Креста. Сегодня десятки тысяч человек служат милосердию в рядах старейшей гуманитарной организации России. Ежедневно они совершают тысячи добрых дел. В их числе – Самарский Красный Крест. Своей миссией участники благотворительной организации считают предупреждение и облегчение страданий людей, защиту жизни и здоровья человека.

В составе регионального отделения – порядка 4000 участников.    Основная программа - «Служба милосердия». Медико-социальные услуги в течение года получают около 300 одиноких тяжело больных людей.

 «В Самаре с 1994 года при поддержке областного правительства реализуется программа «Служба милосердия». Сорок две медицинских сестры помогают тяжелобольным, а также одиноким бабушкам и дедушкам по всей Самарской области. Сейчас на обслуживании находится 230 человек, - рассказывает   председатель Самарского регионального отделения «Российский Красный крест» Галина Подлужная. - Мы помогаем только тяжелым больным, которые не охвачены социальной службой, но нуждаются в постоянном присмотре и поддержке. Среди них пожилые люди, которые больны сахарным диабетом в тяжелой форме, бронхиальной астмой, больные туберкулезом, а также пациенты с онкологией. Подопечных нам предлагают лечебные учреждения, где те проходили или проходят лечение. Все услуги наших сестер милосердия бесплатны. Это чудесные люди, которые несут добро, и их добро возвращается к ним сторицей».

«Там, где это необходимо, помогают волонтеры Красного Креста, которые придут к человеку, которому плохо, окажут необходимую помощь. Здесь мы, конечно, без них не обойдемся», - отметил замминистра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Сестра милосердия Лидия Лугина восемь лет бескорыстно помогает нуждающимся. В медицине она работает уже 54 года, 45 из них – фельдшером на станции сокрой помощи. Помогать людям продолжает и после выхода на пенсию.   В 2014 году женщина услышала про Самарский Красный Крест и сразу пошла туда работать. 

«Мне нравится помогать людям. Если я помогу, мне помогут, третий, глядя на это, кому-то поможет – мы все вместе к чему-то хорошему точно придем. И дети, видя добро, тоже растут отзывчивыми и искренними людьми», - признается Лидия Ивановна Лугина.

Для Марии Даниловны и Николая Андреевича Губановых Лидия Ивановна - человек, на которого всегда можно положиться. Женщина помогает пожилым супругам и лекарства принести, и продукты. Если нужно - и укол сделает. Всегда поддерживает добрым словом и делом.

«Мы знакомы с Лидой сорок лет, – рассказывает Мария Даниловна, – и за все это время ни разу не ссорились. Она всем помогает, всем делится. И за домом нашим следит – дорогу осенью выбила нам, детская площадка – тоже ее заслуга, цветы и деревья сажает. Одним словом, золотой человек, каких сегодня не часто встретишь».

Сейчас представители Красного Креста принимают активное участие в помощи вынужденным переселенцам. В рамках оперативного штаба «МЫВМЕСТЕ» работает центр по сбору гуманитарной помощи для прибывающих граждан из ДНР и ЛНР, организованный Самарским Красным Крестом совместно с сотрудниками и волонтерами-добровольцами колледжа сервисных технологий и дизайна.

В торжественном мероприятии в ДК им. Пушкина приняли участие председатели местных отделений Самарского Красного Креста, активисты, ветераны и почетные доноры, представители областного Правительства, Самарской Губернской и Самарской городской думы, министерства здравоохранения и министерства социально-демографической и семейной политики области области. Активистам и ветеранам Самарского Красного Креста вручили грамоты и благодарности. 

Праздничное мероприятие в ДК им. А.С.Пушкина лишь часть масштабной кампании, посвященной юбилею крупнейшей гуманитарной организации России. В рамках празднования 155-летия Российский Красный Крест проводит по всей стране мастер-классы, онлайн-уроки, дни открытых дверей. В региональных отделениях -  тренинги для местных жителей и сбор гуманитарной помощи нуждающимся.

Год назад на XVII Съезде РКК новым председателем был избран Павел Савчук, после чего началась широкомасштабная перезагрузка деятельности организации. За прошедшее время она серьезно модернизировала свои программы, расширила направления деятельности, усилила свой кадровый состав, открыла 7 новых региональных отделений, собственную Академию и Лингвистический центр, приступила к масштабной работе по подготовке кадрового резерва сотрудников и добровольцев и переводу документов Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца на русский язык.

За 155 лет Российский Красный Крест сохранил и приумножил свои традиции, основанные на высоких идеалах милосердия и гуманизма. История организации неразрывно связана с историей страны. В годы Первой и Второй мировых войн под флагом Красного Креста объединились десятки тысяч добровольцев, были обучены сотни медсестер и санитаров, началось развитие донорского движения в стране. Национальное общество активно занималось и занимается по сей день просветительской деятельностью в области здравоохранения и социальной политики.

Сегодня Красный Крест обучает навыкам первой помощи, формирует команды реагирования на ЧС, реализует социальные и гуманитарные программы, содействует воссоединению семей, разлученных чрезвычайными обстоятельствами, популяризирует донорство крови и костного мозга.

 

Фото:   соцсети

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области появится первое общественное пространство с искусственным интеллектом
17 июня 2022  14:03
В Самарской области появится первое общественное пространство с искусственным интеллектом
193
Дмитрий Азаров: «Президент России уделяет огромное внимание АВТОВАЗу»
17 июня 2022  10:06
Дмитрий Азаров: «Президент России уделяет огромное внимание АВТОВАЗу»
256
Туристический маршрут Самарской области вошёл в первую пятёрку национальных турмаршрутов, представленных на ПМЭФ
17 июня 2022  09:49
Туристический маршрут Самарской области вошёл в первую пятёрку национальных турмаршрутов, представленных на ПМЭФ
486
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
16 июня 2022  13:57
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
482
Впервые в развитие мелиорации в Самарской области будет инвестировано более 1 млрд рублей
16 июня 2022  12:52
Впервые в развитие мелиорации в Самарской области будет инвестировано более 1 млрд рублей
421
Весь список