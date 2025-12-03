Я нашел ошибку
Главные новости:
Во время встречи школьникам напомнили о рисках вербовки, а также о юридической и социальной ответственности за участие в подобных действиях. Вместе со специалистом в интерактивном формате они разобрали конкретные ситуации и кейсы, используемые преступника
Самарским школьникам рассказали об антитеррористической безопасности
Праздничный концерт в Доме культуры «Заря» собрал около 400 участников и зрителей.
В Самаре отметила свое 20-летие Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ»
Эта двойная победа еще раз подтверждает, что Самара сегодня развивается как один из основных туристических центров Поволжья.
Туристические проекты Самары отмечены наградами Международной премии «Russian Event Awards 2025»
Фестиваль традиционно объединяет профессиональное сообщество и жителей города, создавая пространство для обмена опытом, развития дизайнерской среды и раскрытия новых талантов.
В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль дизайна «Свой формат»
Новый музей Самарского театра оперы и балета станет и важной образовательной площадкой: в будущем здесь будут проходить лекции сотрудников Бахрушинского театрального музея, обзорные экскурсии и тематические программы.
Бахрушинский театральный музей открыл постоянную экспозицию в САТОБ
Подсветка главной телебашни самарского региона будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.  
Самарская телебашня озарится праздничной подсветкой в День добровольца (волонтёра)
Ярким примером эффективности такой работы является группа комбинированной направленности «Цветной мир» в Промышленном подразделении.
Около 400 ребят проходят коррекцию в группах кратковременного пребывания в Самаре  
В соревнованиях участвовали команды из семи регионов. Сборная Самарской области стала четвертой.
В Самаре прошел ЧР по хоккею спорта глухих
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В Самаре отметила свое 20-летие Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ»

51
Праздничный концерт в Доме культуры «Заря» собрал около 400 участников и зрителей.

В Самаре отметила свое 20-летие Самарская региональная общественная организация Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ» («Светлый путь»). Праздничный концерт в Доме культуры «Заря» собрал около 400 участников и зрителей.

Перед началом праздничного концерта гости могли познакомиться с экспонатами интерактивной выставки, принять участие в творческих мастер-классах.

«Наша организация нацелена на сохранение национальной культуры, традиций и языка. Важно познакомить молодежь с теми творческими богатствами, которые остались нам от предков – музыкой, литературой, историей, национальным костюмом и кухней. Важно, чтобы сохранились не только наши вековые традиции, но и единство между народами на Самарской земле, ведь именно в содружестве наша сила», – поделился президент Самарской региональной общественной организации Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ» («Светлый путь») Есмухамбет Нуржанов.

«АК ЖОЛ», имеющий 12 филиалов, является постоянным участником всех мероприятий, проводимых в г. Самаре и Самарской области. Регулярно проходят занятия воскресной школы по изучению казахского языка, культуры, традиций, обрядов и национальной одежды, работает казахская молодежная общественная организация «Кайрат», домбровый кружок «Тумар» («Оберег»). Регулярно «АК ЖОЛ» проводит межнациональные мероприятия – «Супер-невеста Самары», «Жемчужинка Самары», «Живи и Помни», «Играй, домбра», а также тематические конференции.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

