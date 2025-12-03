В Самаре отметила свое 20-летие Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ»

В Самаре отметила свое 20-летие Самарская региональная общественная организация Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ» («Светлый путь»). Праздничный концерт в Доме культуры «Заря» собрал около 400 участников и зрителей.



Перед началом праздничного концерта гости могли познакомиться с экспонатами интерактивной выставки, принять участие в творческих мастер-классах.



«Наша организация нацелена на сохранение национальной культуры, традиций и языка. Важно познакомить молодежь с теми творческими богатствами, которые остались нам от предков – музыкой, литературой, историей, национальным костюмом и кухней. Важно, чтобы сохранились не только наши вековые традиции, но и единство между народами на Самарской земле, ведь именно в содружестве наша сила», – поделился президент Самарской региональной общественной организации Национально-культурная автономия казахов «АК ЖОЛ» («Светлый путь») Есмухамбет Нуржанов.



«АК ЖОЛ», имеющий 12 филиалов, является постоянным участником всех мероприятий, проводимых в г. Самаре и Самарской области. Регулярно проходят занятия воскресной школы по изучению казахского языка, культуры, традиций, обрядов и национальной одежды, работает казахская молодежная общественная организация «Кайрат», домбровый кружок «Тумар» («Оберег»). Регулярно «АК ЖОЛ» проводит межнациональные мероприятия – «Супер-невеста Самары», «Жемчужинка Самары», «Живи и Помни», «Играй, домбра», а также тематические конференции.

Фото: пресс-служба администрации Самары