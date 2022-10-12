В Самаре отменили концерт Димы Билана

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Во вторник, 11 октября, в областной столице не состоялось одно из намеченных культурных мероприятий. Речь о концерте Димы Билана. Певец должен был выступить на сцене «МТЛ-Арена» в 19:00. Однако пришедшие на концерт зрители узнали об отмене от охраны универсального комплекса.

— Перед концертом мы с подругой зашли на сайт артиста. Там ни слова об отмене не было. И мы спокойно поехали в «МТЛ». А там охранники сказали нам, что концерт отменен, причины неизвестны. И таких, как мы, было много. Кто-то даже приехал из другого города. Когда мы зашли на сайт, через который покупали билеты, то нашли там короткую информацию, опубликованную, оказывается, еще 7 октября. Там сообщалось, что концерт Димы Билана переносится на 2023 год и новая дата будет объявлена позднее, — рассказала журналисту с 63.RU поклонница певца Анастасия К.

В официальных аккаунтах артиста в соцсетях информации об отмене выступления в Самаре и причинах этого не было. Зато есть посты о том, что гастрольный тур «Билан 40» идет уже больше двух недель.