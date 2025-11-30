В Самаре открывается каток во Дворце спорта

Во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре стартует сезон массового катания на коньках. Об этом сообщается в социальных сетях спортивного комплекса, пишет 63.ру.

«Кататься будем на основной ледовой арене Дворца спорта», — рассказали организаторы.

В декабре запланированы пять сеансов:

3 декабря с 21:30 до 22:30;

5 декабря с 20:30 до 21:30;

22 декабря с 21; 30 до 22:30;

24 декабря с 21:30 до 22:30;

26 декабря с 21:30 до 22:30.

За вход нужно будет заплатить 330 рублей. «Также необходима предварительная регистрация по ссылке. Форму записи необходимо заполнить на всех участников массового катания, включая детей. Количество мест ограничено», — напомнили представители Дворца спорта. Продолжительность сеансов составляет один час. Вход на каток через центральное фойе Дворца спорта на первом этаже. Организаторы напоминают, что проката коньков в стенах комплекса нет, необходимо брать с собой свой инвентарь.